Sceny na Stadionie Narodowym. To dlatego było pusto na trybunach

Reprezentacja Polski przegrywa z Mołdawią na Stadionie Narodowym w Warszawie 0:1. Wynik spotkania w 26. minucie otworzył Ion Nicolaescu i do szatni Biało-Czerwoni schodzili z jednobramkową stratą. Nie wiadomo jednak, czy wszyscy kibice zobaczyli to trafienie, gdyż w systemie nie są przyjmowane bilety w formacie PDF. Wobec tego dla kibiców miał zostać przygotowany punkt z drukarką, do którego kolejka była ogromna.

