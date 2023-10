Kompromitacja Polaków. On zawiódł najbardziej. "Tylko rozłożył ręce" [OCENY]

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:1, w drugiej Polacy ruszyli do ataku. 20 strzałów na bramkę Mołdawii w całym meczu przełożyło się tylko na jednego gola - tego, którego w 53. minucie strzelił Karol Świderski, jeden z najlepszych polskich piłkarzy. Jak zagrali Biało-Czerwoni?

Wojciech Szczęsny 2

Z Wyspami Owczymi (2:0) nie miał zbyt wiele roboty, a w niedzielę już w 16. minucie zrobiło się gorąco pod bramką Polaków, gdy gracz Juventusu fatalnie interweniował przy dośrodkowaniu. Na jego szczęście dobrze asekurował go wówczas Tomasz Kędziora. Przy straconym golu nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Szczęsny nie zanotował ani jednej skutecznej interwencji.

Tomasz Kędziora 2+

Starał się dobrze asekurować Pawła Wszołka w defensywie, ale za rzadko pokazywał się legioniście z przodu. Plusik za dobrą asekurację Szczęsnego i za wygranie siedmiu z dziesięciu pojedynków. Nie można jednak zapominać, że był wyraźnie spóźniony przy golu dla Mołdawian.

Patryk Peda 2

Miał szczęście, że jego błąd z 8. minuty nie poskutkował straconym golem. W pierwszej połowie Ion Nicolaescu sprawiał mu wiele kłopotów. Kilka dni temu Peda pokazał się z bardzo dobrej strony, ale tym razem gracz trzecioligowego SPAL nieco się spalił.

Jakub Kiwior 2

Kiwior, podobnie jak Kędziora, był zamieszany w utratę bramki. Piłkarz Arsenalu jest jednak bardzo przydatny przy rozegraniu. Ale akurat w niedzielę jego lewa noga często zawodziła. Szczególnie przy długich piłkach. Tylko jedna próba doszła do celu, choć zagrał aż 10 długich podań.

Paweł Wszołek 3+

Matty Cash wciąż nie potrafi przekuć dobrej gry z Aston Villi na kadrę, więc Michał Probierz dał szansę Wszołkowi. Na początku meczu był chaotyczny, ale z każdą kolejną minutą czuł się coraz pewniej. Udowodnił, że może być alternatywą dla Anglika.

Patryk Dziczek 2

Gdy w odstępie kilkunastu miesięcy Dziczek dwukrotnie zasłabł na boisku, to wydawało się, że może zapomnieć nie tylko o poważnej karierze, ale w ogóle o profesjonalnym graniu w piłkę. Tymczasem pomocnik Piasta Gliwice właśnie rozegrał drugi mecz z rzędu w reprezentacji. Ale to tyle z pozytywów. Były zawodnik Lazio popracował w defensywie, ale jednak zanotował zbyt wiele strat. I właśnie dlatego nie wyszedł na drugą połowę, bo Probierz wolał postawić na Bartosza Ślisza.

Sebastian Szymański 3+

Czy to był ten sam Szymański, który zachwyca w Fenerbahce? Pewnie nie. Ale też nie ma co narzekać, bo Szymański nie tylko urozmaica naszą grę w ofensywie (sześć wygranych pojedynków i dwa kluczowe podania), ale także szarpie w defensywie (aż trzy przechwyty).

Piotr Zieliński 2

Na początku starcia zanotował fatalną stratę piłki na własnej połowie i zamiast próbować ją odzyskać, tylko bezradnie rozłożył ręce. Po pierwszej połowie miał na koncie aż 16 strat, co mu się nie zdarza. Po przerwie odzyskał nieco wigoru i miał udział przy golu Świderskiego, ale to za mało, by go chwalić. Co z tego, że był liderem w starciu z Wyspami Owczymi, skoro teraz zawiódł najbardziej i nie potrafił wziąć odpowiedzialności na swoje barki. Zakończył mecz z celnością podań na poziomie... 69 procent.

Przemysław Frankowski 4-

Był bardzo aktywny i starał się szarpać z przodu. Problem w tym, że miewał lepsze i gorsze podania. Ale zawsze miał ochotę i siłę do biegania po całym boisku, a to się ceni. Zawodnik Lens nie może mieć do siebie większych pretensji, ale trochę jednak brakowało konkretów.

Karol Świderski 4

Świderski to piłkarz wszędobylski, którego można spotkać niemal na całym boisku. Nie czeka na piłkę, tylko sam pomaga w rozegraniu, jak chociażby w 9. minucie, gdy przytomnie rozciągnął akcję do Wszołka, czy jak w 20. minucie, gdy piękną piętką zagrał piłkarzowi Legii. Jednak Wszołek obie akcje zmarnował. Ale wróćmy do Świderskiego, który powinien strzelić gola w doliczonym czasie pierwszej połowy, gdy doskonale wypracował sobie miejsce do strzału, ale potem huknął wysoko nad bramką. Na szczęście w 53. minucie precyzji mu już nie brakowało i doprowadził do wyrównania.

Arkadiusz Milik 3-

W pierwszej połowie pomagał w obronie, choć nie aż tak aktywnie, co Świderski. Problem w tym, że Milik miał nam pomóc przede wszystkim w ataku, ale nie potrafił wykreować sobie zbyt wielu sytuacji. W 45. minucie zmarnował dwie świetne okazje. Ale po przerwie się odkuł, bo miał udział przy bramce, gdy skupił uwagę obrońców i sprytnie przepuścił piłkę do Świderskiego.

Bartosz Slisz 4

Wszedł w 46. minucie i od razu popisał się dobrym podaniem uruchamiającym Szymańskiego. To nie było jedyne jego dobre zagranie w tym meczu. Piłkarz Legii pokazał, że jest zadziorny. Nawet jak stracił głupio piłkę, jak w 75. minucie, to potrafił na pełnym sprincie za nią wrócić, i w dodatku ją odzyskać. Udowodnił, że może być wartością dodaną dla reprezentacji.

Jakub Kamiński 2

Ma swoje problemy w Wolfsburgu i przekłada to się na występy w kadrze. Z Mołdawią miał świetną okazję do zdobycia bramki, ale zmarnował świetne podanie Kamila Grosickiego. Warto odnotować jego dwie dobre wrzutki.

Adam Buksa 2

Z Wyspami Owczymi zdobył ważną bramkę, tym razem miał tylko jedną okazję, ale ją zmarnował. Na Buksę warto jednak stawiać w kolejnych meczach, nawet jeśli ma wchodzić tylko z ławki.

Filip Marchwiński 2

Piłkarz Lecha rozegrał dopiero drugi mecz w kadrze i widać było, że jest nieco zestresowany, jakby nie chciał wziąć odpowiedzialności. Wszedł w 71. minucie i zanotował zaledwie pięć podań.

Kamil Grosicki grał za krótko, by go ocenić