Tak polscy piłkarze "nawiązali" do niedzieli wyborczej. Niestety. "Dno"

Po czwartkowym zwycięstwie na Wyspach Owczych Polacy znów mieli wszystko w swoich rękach. Dwie wygrane w dwóch meczach u siebie z Mołdawią i Czechami dawał im drugie miejsce w grupie i awans na Euro 2024. Ale przecież głupio tak awansować bezpośrednio, gdy wszyscy nastawiali się już na marcowe baraże, prawda?

Tak sobie wkładać kij w szprychy to też sztuka. Ale przez 40 minut to Mołdawia była lepsza

Michał Probierz nie mógł liczyć na swoim pierwszym zgrupowaniu na kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale przecież to nie może być wymówką po meczu z Mołdawią. Nawet jeśli potrafiła ona pokonać Biało-Czerwonych w czerwcu w Kiszyniowie 3:2. A może właśnie: ze względu na tamten mecz. - Wstyd - mówił na konferencji przedmeczowej Wojciech Szczęsny, odpowiadając na pytanie, z czym kojarzy mu się tamto spotkanie. To teraz będzie mógł tylko to powtórzyć.

Ważne zastrzeżenie: strata punktów w niedzielnym meczu nie była przypadkowa. Przez pierwsze 40 minut lepsi byli Mołdawianie, podczas gdy grę Polaków można było nazwać komedią pomyłek.

To Mołdawia jako pierwsza zagościła w polu karnym gospodarzy i oddała pierwszy, choć zablokowany strzał w kierunku bramki Wojciecha Szczęsnego. Po chwili Piotr Zieliński zaliczył niebezpieczną stratę - tak, jak w pierwszym meczu w Kiszyniowie, gdy sprowokował utratę gola kontaktowego, który rozsypał Biało-Czerwonych. Następnie groźnie pomylił się Patryk Peda, a serię kontynuował Wojciech Szczęsny, który po wyjściu do jednego z dośrodkowań minął się z piłką i gdyby futbolówka inaczej odbiła się od mołdawskiego napastnika, wpadłaby do pustej polskiej bramki. Słabiutko grał Patryk Dziczek, który niebezpiecznie przypominał "późnego Krychowiaka", a i Piotrowi Zielińskiemu przydarzały się zagrania nieprzystojące do jego poziomu.

Faktu, jakim była lepsza gra Mołdawian, nie zmieniały dwa przebłyski w okolicach 20. minuty autorstwa Karola Świderskiego. "Świder", który był bezsprzecznie jednym z najlepszych Polaków na boisku, najpierw nieznacznie pomylił się po strzale głową, a następnie efektowną piętką stworzył doskonałą sytuację Pawłowi Wszołkowi, ale ten koszmarnie spudłował.

Ale to był przebłysk. Mołdawianie potwierdzili to, co w przedmeczowym wywiadzie zaznaczał Michał Probierz, który wspominał o bardzo groźnych stałych fragmentach gry u rywali. Po jednym z nich goście objęli prowadzenie, a katem Polaków ponownie okazał się Ion Nicolaescu, który w 25. minucie uprzedził Tomasza Kędziorę i trafił do siatki po rzucie rożnym. Rozegranym tak, jak można było się spodziewać, i co przewidywali eksperci.

Nagle ktoś przełączył Polakom wtyczkę. Ale rewanżu za Kiszyniów nie było

W ostatnich pięciu minutach pierwszej połowy Polacy stworzyli sobie więcej sytuacji niż przez całą pierwszą połowę. Ale i tak seryjnie je marnowali - Paweł Wszołek, Karol Świderski i najlepszą, a zarazem podwójną Arkadiusz Milik, który nawiązał do całokształtu złych występów w reprezentacji w ostatnich latach.

Napastnik Juventusu ponownie zawiódł Michała Probierza, który tak mocno bronił go przed tym spotkaniem, a jego najlepszym zagraniem było, gdy w ogóle piłki nie dotknął - w 53. minucie przepuścił podanie Piotra Zielińskiego do Karola Świderskiego, a ten płaskim uderzeniem po raz kolejny potwierdził, że jest dla reprezentacji kluczowym piłkarzem.

Polacy wydawali się napędzeni, ale ci sami Polacy też ostatecznie nie zdołali pójść za ciosem. Próbowali, ale nie umieli. Tempo spadło, a mimo to sytuacji nie brakowało, bo przecież mieli je Jakub Kamiński czy Adam Buksa. Polscy piłkarze nie potrafili zrobić tego, co cztery miesiące temu zrobili im w Kiszyniowie Mołdawianie.

Oczywiście można narzekać na nieskuteczność, bo z ośmiu bardzo dobrych sytuacji bramkowych została wykorzystana tylko jedna. Normalnie można by było taki mecz nazwać "wypadkiem przy pracy", ale biorąc pod uwagę, że te eliminacje to dla Polaków "wypadek" za "wypadkiem", remis 1:1 u siebie z Mołdawią to ich kolejna tegoroczna kompromitacja.

"Exit Poles" po "exit polls". Polacy wpisali się w wieczór wyborczy. Szanse już tylko matematyczne

I tak zawodnicy Michała Probierza wpisali się w wyborczy wieczór, bo po sondażach "exit polls" o 21:00 niespełna dwie godziny później mieliśmy "exit Poles", czyli Polaków opuszczających walkę o bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Bo teraz już szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 są już naprawdę matematyczne.

Co musi się wydarzyć w listopadzie, żeby reprezentacja Polski jednak wywalczyła awans? Odrzucając odpowiedzi takie jak "cud", zespół Michała Probierza nie tylko musiałby pokonać na Narodowym Czechów, ale też liczyć, że Mołdawia najpierw przegra u siebie z Albanią, a następnie zdoła zatrzymać w Pradze Czechów.

Ale trzeba sobie powiedzieć wprost - Polska na wyjście z grupy nie zasłużyła. I teraz trzeba trzymać kciuki, aby Michał Probierz poukładał to na tyle, by udało się zakwalifikować na przyszłoroczne Euro w Niemczech przez marcowe baraże.