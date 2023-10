Tomaszewski nie wytrzymał. "G***o mnie to obchodzi"

Michał Probierz staje przed trudnym zadaniem wprowadzenia reprezentacji Polski na Euro 2024. Po pięciu meczach eliminacyjnych za kadencji Fernando Santosa nasza sytuacja była bardzo trudna. Po spotkaniu z Wyspami Owczymi Polska awansowała na drugie miejsce w grupie, ale żeby dostać się na turniej bez oglądania na innych, musi pokonać Mołdawię i Czechy. Przed 51-letnim szkoleniowcem jeszcze jedna ważna misja...

Chodzi o odmłodzenie drużyny. Probierz już w swoim pierwszym meczu jako selekcjoner pokazał, że odważnie stawia na młodych zawodników, dając szansę Patrykowi Pedzie. Ten sam zawodnik wyszedł także na mecz z Mołdawią. O tym, że Probierz to dobry wybór na stanowisko selekcjonera przekonywał w rozmowie z "Faktem" Jan Tomaszewski. - Ja uważam, że trener młodzieżówki, a był nim Michał Probierz, zna piłkarzy najlepiej. Bo pan, czy ja… Ja się znam na piłce, ale nie wiem kto gra w młodzieżówce. Bo mnie naprawdę jej wyniki nie interesują. Mnie interesuje, ilu chłopaków przejdzie z młodzieżówki do pierwszej reprezentacji - tłumaczył.

Legendarny bramkarz w ostrych słowach skrytykował dotychczasowe podejście do młodzieży w polskiej piłce. - My jesteśmy mistrzami świata w niszczeniu diamentów. Kapustka, Kozłowski, Szymański - oni byli zakiszeni w młodzieżówce. Przecież Mbappe, który miał 16 czy 17 lat grał w reprezentacji. Czy wyobraża sobie Pan, żeby on zagrał w juniorach czy młodzieżówce? Jakby zagrał, to by Deschampsa powiesili. To był przecież brylant, którego wystarczyło tylko oszlifować. A my? Mnie, przepraszam bardzo, g***o obchodzą wyniki młodzieżówki. Mnie interesuje, ilu pan dostarczy zawodników do pierwszej reprezentacji - stwierdził.

Tomaszewski odniósł się także do wcześniejszej dyskusji na temat wyboru nowego selekcjonera pomiędzy Michałem Probierzem i Markiem Papszunem. Jasno dał do zrozumienia, że prezes PZPN Cezary Kulesza postąpił słusznie. - Mówiło się o Marku Papszunie. Ale przecież Raków zapłacił największą karę, za to, że w lidze nie grał młodzieżowiec. Czyli on nie ma takiego rozeznania. A Probierz ma. I czy to nam się podoba, czy nie, zmiana generacji u nas musi być - podsumował.