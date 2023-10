Kibice reprezentacji Polski mają dość. Obraz nędzy i rozpaczy

Fani już nawet nie mieli zbytnio ochoty wygwizdywać reprezentacji Polski, która schodziła na przerwę przy wyniku 0:1. Po przerwie kadra Michała Probierza prezentowała się lepiej, ale stać ją było tylko na jednego gola. Remis z Mołdawią daje nam niewiele, bo Polska po tym meczu spadła na trzecie miejsce w grupie i już nie zależy tylko od siebie. Wszystko, co zyskała w czwartek na Wyspach Owczych, straciła w niedzielę na Stadionie Narodowym, gdzie mecz z Mołdawią wcale nie był nowym otwarciem. Już prędzej obrazem nędzy i rozpaczy. I dalszym rozkładem reprezentacji, który następuje w tej drużynie od czasu mundialu.

Zobacz wideo Probierz zaczął kadencję bardzo odważnie! Jeden piłkarz zawiódł na całej linii

Gwizdy już w 2. minucie

- Potrzebujemy wsparcia kibiców, bo łatwo nie będzie. To będzie dla nas bardzo ważne, by nawet w tych trudnych momentach byli z nami. Mołdawia też ma szansę, aby awansować na Euro, więc tym bardziej musimy być czujni i zmobilizowani - apelował Michał Probierz przed meczem z Mołdawią.

Na Wyspach Owczych czapka z daszkiem, dres i sportowe obuwie. W niedzielę - w swoim debiucie jako selekcjoner na Stadionie Narodowym - spodnie w kant, eleganckie buty i czarny płaszcz. Ale wciąż te same zachowania, bo nie minęła nawet minuta, a Probierz już stał przy linii, w swoim stylu gwizdał na palcach i pokazywał piłkarzom, by podeszli do rywala wyższym i agresywniejszym pressingiem.

Gwizdały też wtedy trybuny - konkretnie w drugiej minucie, kiedy Mołdawianie po raz pierwszy przedostali się z piłką z lewej strony naszego pola karnego. Nic z tej akcji nie wyszło, ale selekcjoner i tak się wściekał. I to konkretnie. Też w kolejnych akcjach - w szóstej minucie Probierz aż wyskoczył ze swojej strefy, gdy Sebastian Szymański nie dobiegł do prostopadłego podania z głębi pola od Piotra Zielińskiego.

Bez wyzwisk, ale i bez dopingu

Wyzwiska, krzyki, wulgarne przyśpiewki w kierunku PZPN. Nawet na wiele godzin po meczu. Tak było w czerwcu w Kiszyniowie, gdzie Polska sensacyjnie przegrała z Mołdawią 2:3, choć do przerwy prowadziła 2:0. Tamta klęska zostanie z nami na długo, ale po czwartkowym zwycięstwie z Wyspami Owczymi (2:0) i porażce Czechów z Albanią (0:3) reprezentacja Polski odzyskała kontrolę w grupie eliminacyjnej do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Jak się okazało - tylko do niedzieli.

- Wsytd - powiedział krótko Wojciech Szczęsny, gdy w sobotę zapytany został o to, z czym kojarzy mu się pierwszy mecz z Mołdawią. - Sama atmosfera już w kadrze jest inna. Inaczej się na wszystko patrzy, gdy ma się los w swoich rękach. Do tej pory nie zasłużyliśmy tymi eliminacjami na awans. Ale musimy wykorzystać szansę, która się pojawiła. Jest w nas chęć rewanżu po tym, co wyrabialiśmy. Chcemy pokazać, że to był wypadek przy pracy. W niedzielę musimy zdobyć trzy punkty, by podtrzymać szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy - dodał po chwili.

W sobotę na Narodowym już wyzwisk nie było, ale głośnego dopingu też nie, bo długimi momentami trybuny przeszywała przeraźliwa cisza. Kibice podrywali się najczęściej w momentach, gdy reprezentacja Polski zbliżała się do mołdawskiego pola karnego. A że w pierwszej połowie nie zbliżała się zbyt często, na trybunach też było cicho. I znowu specyficznie...

A na Narodowym znowu to samo

- Który masz rząd? A miejsce? Ej, gdzie jest nasza pani? Proszę pani - można było usłyszeć pod Narodowym na niespełna dwie godziny przed meczem. To obrazek już dobrze znany, bo podobnie było we wrześniu - na meczu z Wyspami Owczymi, na który PZPN w obawie o pustki na trybunach, rozdał mnóstwo wejściówek zorganizowanym grupom dzieci.

Teraz było podobnie. Do tego doszły szczegółowe kontrole, które przed meczem przeprowadzała nie tylko ochrona, ale też policja i służby specjalne. Oficjalnie ze względów bezpieczeństwa, ale nieoficjalnie w obawie przed politycznymi prowokacjami - tuż przed zakończeniem ciszy wyborczej.

Przed i w trakcie meczu żadnych prowokacji na trybunach nie spostrzegliśmy, ale te w niedzielę wypełniały się wyjątkowo powoli. No i ostatecznie nie w komplecie, bo spotkanie z Mołdawią oglądało niespełna 52 tys. widzów. Na godzinę przed meczem stadion nie był zapełniony nawet w połowie. Podobnie było w trakcie rozgrzewki, choć akurat wtedy już zrobiło się nieco głośniej, bo kadrowiczów tradycyjnie przywitał z głośników zespół Guns N'Roses i "Welcome to the Jungle".

Współpraca, której nie było

Jako pierwszy na murawie przed rozgrzewką pojawił się Patryk Peda - debiutant i chyba najbardziej chwalony reprezentant Polski po meczu z Wyspami Owczymi. Zaraz za nim wyszli pozostali. Wśród nich Matty Cash, czyli obok Arkadiusza Milika najbardziej krytykowany piłkarz po ostatnim meczu. W niedzielę obrońca Aston Villi przed meczem długo stał na murawie i dyskutował z Probierzem. Nie wiemy, co usłyszał od selekcjonera, ale mecz z Mołdawią zaczął na ławce. W przeciwieństwie do Milika, który pojawił się na boisku od pierwszej minuty.

- Wezmę Arka w obronę, bo chyba wielu z was zapomniało, że w czwartek to po faulu na nim na początku drugiej połowy była czerwona kartka dla rywali. Nie za faul bez piłki, a po wypracowanej sytuacji. Zresztą nie jedynej, bo Arek miał w tym meczu jeszcze dwie okazje. Owszem: mógł w nich zachować się lepiej, ale czasami w życiu napastnika tak bywa, że potrzebuje wsparcia. A Arek w czwartek tego wsparcia na boisku za dużo nie miał. Jeśli będzie zdrowy, na pewno zagra z Mołdawią - stwierdził Probierz.

W niedzielę Probierz mu to wsparcie dał, bo obok Milika wystawił Karola Świderskiego. Wielkiej różnicy jednak nie widzieliśmy. Przynajmniej w pierwszej połowie, kiedy obaj nie stworzyli sobie żadnej akcji. Już bardziej współpracował Świderski, ale nie z Milikiem, bo prędzej z Szymańskim czy Pawłem Wszołkiem.

Najlepsze dopełnienie pierwszej połowy

Choć "współpraca" to chyba za duże słowo, bo Polska słabo zaczęła mecz z Mołdawią. Gdy w 26. minucie gola po rzucie rożnym strzelał Ion Nicolaescu, którego w polu karnym nie upilnował Tomasz Kędziora, Probierz spuścił głowę i odwrócił się od boiska. Dopiero po chwili znowu spojrzał na piłkarzy i próbował pobudzić ich do walki. "My chcemy gola" - krzyknęli kibice za bramką Szczęsnego w 33. minucie. To wtedy po raz pierwszy podniósł się głośniejszy i zorganizowany doping, bo pojawił się bęben i okrzyki "Polska, Polska".

Problem w tym, że Polska dalej grała słabo. Do przerwy co prawda stworzyła sobie dwie bardzo dobre okazje - już w doliczonym czasie do pierwszej połowy, gdy najpierw z kilku metrów dwukrotnie pomylił się Milik, a chwilę później nad poprzeczką uderzał Świderski. Ale bez pomyślnego efektu.

Gdy piłkarze Probierza schodzili do szatni, żegnały ich gwizdy. Już nie pojedyncze - jak po stracie gola - a bardziej zorganizowane. Choć nie aż tak głośne jak we wrześniu w meczu z Wyspami Owczymi. W niedzielę można było odnieść wrażenie, że kibice już pogodzili się z marnym obrazem tej reprezentacji.

Różnica też była taka, że miesiąc temu kadra prowadzona jeszcze przez Fernando Santosa do przerwy bezbramkowo remisowała z niżej notowanym rywalem i nie musiała odrabiać strat. Teraz musiała, ale to jej nie wychodziło. Najlepszym dopełnieniem pierwszej połowy była akcja z 40. minuty, kiedy niepilnowany w środku pola Szymański zagrał piłkę do nikogo - między Jakuba Kiwiora i Przemysława Frankowskiego - prosto w aut.

Probierz aż zdjął płaszcz

Kibice już nawet nie mieli ochoty wygwizdywać schodzących na przerwę piłkarzy. Ani ich dopingować. Też po przerwie, kiedy zawodników Probierza przywitała cisza. Tak było do 52. minuty. Wtedy podanie Piotra Zielińskiego w pole karne wykorzystał Świderski. Napastnik Charlotte FC płaskim strzałem doprowadził do remisu i od razu po golu pobiegł sprintem w kierunku ławki rezerwowych, by wyściskać się z Probierzem.

Selekcjoner po tej bramce aż zrzucił z siebie płaszcz, a trybuny w końcu ożyły - domagały się kolejnej bramki. A Probierz - głośniejszego dopingu. W 58. minucie selekcjoner znowu wyskoczył ze swojej strefy, ale już nie w kierunku piłkarzy, a w kierunku trybuny za mołdawską bramką, gdzie zachęcał kibiców do dalszego prowadzenia dopingu.

Ten był żywszy, głośniejszy. Podobnie jak gra Polaków, którzy w niedzielę długo męczyli się Mołdawią - drużyną w rankingu FIFA sklasyfikowaną o 28 miejsc niżej niż Wyspy Owcze - ale wymęczyli tylko remis. Po meczu mogą dopisać sobie tylko punkt, który daje niewiele, bo awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy znowu się oddalił. Już nie wystarczy w listopadzie pokonać Czechy, bo trzeba też liczyć na wyniki innych meczów.

Miało być nowe, efektowne otwarcie, zmazanie plamy za mecz w Kiszyniowie, a skończyło się tylko na zapowiedziach. No i pewnie na marcowych barażach, które będą ostatnią nadzieją na to, by reprezentacja Polski za rok zagrała na Euro.