Polska - Mołdawia. O której dzisiaj mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK, RELACJA LIVE]

Selekcjoner Michał Probierz bardzo dobrze rozpoczął pracę z naszą kadrą, pokonując w czwartek Wyspy Owcze po golach Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksy. Niespodziewane zwycięstwo Albanii nad Czechami sprawiło, że nadal mamy szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. Aby tego dokonać musimy jednak zwyciężyć oba najbliższe starcia.

Eliminacje Euro 2024. O której dzisiaj mecz Polska - Mołdawia? Gdzie oglądać?

Polacy szykują się już do niedzielnego meczu z Mołdawią. I choć ostatnie spotkanie w Kiszynowie, w którym ponieśliśmy kompromitującą porażkę (2:3) nie poszło po naszej myśli, to będziemy ogromnym faworytem starcia na Stadionie Narodowym. Michał Probierz zdecydował, że spotkanie z trybun ponownie obejrzy awaryjnie dowołany na zgrupowanie obrońca Jagielloni Białystok Bartłomiej Wdowik, a dołączy do niego również Sebastian Walukiewicz, którego w kadrze zastąpi zmagający się ostatnio z urazem Bartosz Bereszyński.

Jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji Mołdawianie byli całkowicie skreślani przez większość ekspertów. I choć remis w marcowym starciu z Wyspami Owczymi mógł to jedynie potwierdzić, to w kolejnych meczach piłkarze Sergheia Clescenco radzili sobie już dużo lepiej. Najpierw zremisowali u siebie z Czechami (0:0), a po porażce z Albanią (0:2) ograli właśnie Polaków.

We wrześniu pokonali Wyspy Owcze 1:0 i obecnie mają na koncie osiem punktów w tabeli grupy E, zajmując w niej czwarte miejsce. Mimo że w czwartek pauzowali, to towarzysko zmierzyli się ze Szwecją, przegrywając jednak 1:3. Biorąc pod uwagę wszystkie siedem bezpośrednich spotkań pomiędzy Polską a Mołdawią, aż pięciokrotnie wygrywali w nich nasi piłkarze.

El. Euro 2024. Kiedy jest mecz Polska - Mołdawia? [TRANSMISJA NA ŻYWO, RELACJA LIVE, WYNIK MECZU]

Spotkanie Polska - Mołdawia odbędzie się w niedzielę 15 października o godzinie 20:45. Transmisję z tego starcia przeprowadzą kanały TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP oraz w Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.