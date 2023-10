Mołdawianin podsumował Polaków. Niestety

Do historii polskiej piłki przeszedł mecz z 20 czerwca bieżącego roku. Tamtego dnia w Kiszyniowie reprezentacja Polski prowadziła do przerwy 2:0 z Mołdawią i wydawało się, że piłkarze Fernando Santosa zdobędą trzy punkty na wyjeździe. W drugiej części wydarzyła się rzecz historyczna - Mołdawianie strzelili trzy bramki i wygrali cały mecz 3:2. Była to ich pierwsza wygrana z Polską w siedmiu dotychczasowych spotkaniach (pięć meczów wygrali Polacy, a jeden zakończył się remisem).

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner broni krytykowanego piłkarza. "Czasami potrzebuje wsparcia"

Były reprezentant Mołdawii ocenił ostatni mecz z Polską. "Na pewno mieliśmy trochę szczęścia"

Nic więc dziwnego, że w Mołdawii ta wygrana była prawdziwym wydarzeniem. - Dla wszystkich, którzy przyszli, był to chyba niezapomniany mecz i wieczór. Dziękuję drużynie, że nie opuściła w przerwie rąk i dokonała czegoś niesamowitego - powiedział były reprezentant Mołdawii Ilie Cebanu w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna".

- Wydaje mi się, że Polacy pomyśleli w przerwie, że mecz jest już wygrany, a kadra Mołdawii odwrotnie. Była bardziej agresywna w drugiej połowie, zaczęła stosować mądry, odpowiedzialny pressing. Pomogły zmiany. Na pewno mieliśmy też trochę szczęścia, zagrała psychologia, kibice wspaniale wspierali zespół, wszystko razem złożyło się na niespodziewane zakończenie - analizował czerwcowe spotkanie były bramkarz Wisły Kraków.

Cebanu przyznawał, że śledzi występy reprezentacji Polski i ma do niej sentyment z racji występów w Wiśle. Z zaskoczeniem przyjął ostatnie wyniki Biało-Czerwonych, ale wyraził przekonanie, że zmiana Fernando Santosa na Michała Probierza powinna być czymś pozytywnym. - Zmiana zawsze na początku pobudza, mobilizuje. Ale czy to dobra zmiana w dłuższej perspektywie, tego nie wiem, bo nie znam trenera Michała Probierza, nie wiem, jak pracuje.

- Jasne. To jest piłka nożna, wszystko jest w niej możliwe - w tak krótki sposób Cebanu odpowiedział na pytanie, czy Mołdawia może ponownie wygrać z Polską.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kiedy mecz Polska - Mołdawia? O której?

Spotkanie reprezentacji Polski z Mołdawią odbędzie się w niedzielę 15 października o 20:45. Relację ze spotkania rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.