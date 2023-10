Probierz już spodobał się Lacie. "Należy za to pochwalić"

Michał Probierz zanotował zwycięski debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wygrali 2:0 na wyjeździe z Wyspami Owczymi po golach Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksy. Dzięki temu zwycięstwu Polacy pozostają w grze o bezpośredni awans na Euro 2024. Kolejny etap tej rywalizacji w niedzielę 15 października o godz. 20:45 (relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE), gdy reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Mołdawią.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz żartuje z debiutu. "Owce będą mi się śniły"

To podoba się Lacie w pracy Probierza. "Trenera należy za to pochwalić"

Grzegorz Lato rozmawiał z TVP Sport przed meczem Polaków z Mołdawią. Były prezes PZPN wskazał, co do tej pory podoba mu się w pracy Probierza. - Teraz trzeba dać mu czas na pracę. Podoba mi się to, że "żyje" grą zespołu. Nie stoi przy linii jak smutas. Z polskim trenerem będzie łatwiej o komunikację, a co za tym idzie, o stworzenie dobrej atmosfery. Czy można naprawić klimat wokół kadry? Według mnie jest to możliwe. Takie sytuacje jak z premiami nie mają prawa się powtórzyć. Nowy selekcjoner powinien zadbać o to, by wszystko było jasne i klarowne od samego początku. Wtedy unikniemy nieporozumień - powiedział.

Lato ma też pozytywne odczucia po debiucie nowego selekcjonera z Wyspami Owczymi. - Drużyna miała za sobą jeden czy dwa treningi i od razu odniosła zwycięstwo. W dodatku była to wygrana spokojna, bez problemów. To z pewnością cieszy. Tak trzeba grać ze słabszymi drużynami. Trenera należy pochwalić właśnie za to, że wpuścił do zespołu trochę świeżej krwi. Sytuacja jest niezła - przed nami dwa ostatnie mecze. Jeśli wygramy oba, awansujemy bezpośrednio - dodaje były reprezentant Polski.

Lato odniósł się też do krytyki wokół Arkadiusza Milika i ewentualnych przyszłych następców Roberta Lewandowskiego. - Milik to napastnik, który potrzebuje przełamania w kadrze, bo w ostatnim czasie rzeczywiście nie strzela zbyt często. Jedna, najlepiej dwie bramki w jednym spotkaniu i Milik odzyska pewność siebie. Napastnik musi być odporny psychicznie. A jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to musimy przygotowywać się na to, że kiedyś skończy karierę. Myślę, że znajdzie się jego następca, chociaż trzeba trochę zaczekać - podsumował.