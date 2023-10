Polska - Mołdawia. O której dzisiaj mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, RELACJA LIVE]

Reprezentacja Polski całkiem poprawnie spisała się w czwartkowym starciu z Wyspami Owczymi, notując pierwsze zwycięstwo za kadencji nowego selekcjonera Michała Probierza. Zwycięstwo Albańczyków z Czechami sprawiło, że nasi piłkarze nie muszą już spoglądać na inne drużyny, a sami mogą wywalczyć bezpośredni awans na mistrzostwa Europy.

El. Euro 2024. O której godzinie Polska - Mołdawia? Kiedy gra kadra?

W najbliższym starciu nasza drużyna zmierzy się z Mołdawią, z którą totalnie skompromitowała się podczas czerwcowego spotkania w Kiszyniowie. Prowadzeni wtedy przez Fernando Santosa piłkarze mimo to, że prowadzili do przerwy 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika, to w drugiej odsłonie stracili trzy gole i sensacyjnie polegli 2:3. - Nie mam słów, trudno mi uwierzyć w to, co widziałem - opisywał to starcie były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Teraz nie ma mowy o takiej wpadce, ponieważ mogłaby ona zaprzepaścić nasze szanse na bezpośredni awans na ME. Wiadomo już, że to spotkanie z trybun obejrzy zarówno Bartłomiej Wdowik, jak i Sebastian Walukiewicz, którzy decyzją Michała Probierza nie znaleźli się w kadrze meczowej. Nasi najbliżsi rywale zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli grupy E, tracąc jednak do nas zaledwie punkt.

El. Euro 2024. O której dzisiaj mecz Polska - Mołdawia? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, RELACJA LIVE]

Spotkanie Polska - Mołdawia odbędzie się w niedzielę 15 października o godzinie 20:45. Transmisję z tego starcia przeprowadzą kanały TVP 2, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP oraz w Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.