Kibice zawiedli. Zaskakujący komunikat PZPN przed meczem Polska - Mołdawia

Polska - Mołdawia na Stadionie Narodowym w Warszawie to już przedostatnie starcie reprezentacji naszego kraju w eliminacjach do Euro 2024. Do rozpoczęcia meczu pozostało mniej niż 24 godziny, a bilety cały czas są w sprzedaży. Czy to oznacza, że kibice nie wypełnią trybun? Takiej sytuacji nie mieliśmy już od bardzo, bardzo dawna. PZPN zareagował.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl