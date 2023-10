Szokująca decyzja Probierza. Zdradził jedno nazwisko. "Zagra z Mołdawią"

- Witamy w Warszawie, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi - zaczął konferencję prasową Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski, która wróciła do Polski z Wysp Owczych w sobotę, czyli dzień później niż pierwotnie planowała.

- Wsytd - rzucił po chwili Wojciech Szczęsny, który na sobotniej konferencji prasowej pytany był o to, z czym mu kojarzy mu się pierwszy mecz z Mołdawią, przegrany w czerwcu w Kiszyniowie 2:3.

A później już więcej mówił Michał Probierz. Jemu mecz w Kiszyniowie akurat ze wstydem nie musi się kojarzyć, bo jeszcze wtedy był selekcjonerem młodzieżówki. - Przede mną dopiero drugi mecz w roli selekcjonera - przypomniał Probierz, który w sobotę nie chciał wracać do tego co było. A przynajmniej nie do tego, co było w czerwcu w Kiszyniowie, gdzie selekcjonerem reprezentacji Polski był jeszcze Fernando Santos.

Probierz bierze Milka w obronę. "Chyba wielu z was zapomniało"

Probierz w sobotę wrócił jednak do meczu z Wyspami Owczymi. Konkretnie do Arkadiusza Milika, który po czwartkowym spotkaniu był najbardziej krytykowanym piłkarzem. Całkiem słusznie, bo napastnik Juventusu z Wyspami Owczymi marnował sytuację na potęgę. - Wezmę Arka w obronę, bo chyba wielu z was zapomniało, że to po faulu na nim na początku drugiej połowy była czerwona kartka dla rywali. Nie za faul bez piłki, a po wypracowanej sytuacji. Zresztą nie jedynej, bo Arek miał w tym meczu jeszcze dwie inne okazje. Owszem: mógł w nich zachować się lepiej, ale czasami w życiu napastnika tak jest, że potrzebuje wsparcia. A Arek w czwartek tego wsparcia na boisku za dużo nie miał. Na pewno zagra z Mołdawią - wyjawił Probierz.

Gdy później dopytaliśmy selekcjonera, czy Milik zagra z Mołdawią od pierwszej minuty, Probierz powiedział wprost: - Tak, jeśli będzie zdrowy, wystąpi od początku. A kto oprócz niego? Na pewno zagramy w 11. Po treningu podejmiemy decyzję, na jaki skład postawimy - dodał selekcjoner.

Polska na dwa mecze przed końcem eliminacji jest w dobrym położeniu. Po zwycięstwie z Wyspami Owczymi (2:0) i porażce Czechów z Albanią (0:3) znowu ma wszystko w swoich rękach. Jeżeli w dwóch ostatnich meczach kadra Probierza pokona na stadionie Narodowym Mołdawię, a później Czechów, wywalczy bezpośredni awans na Euro 2024. Początek meczu Polska - Mołdawią w niedzielę o 20.45.