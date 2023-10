Szykuje się wielki transfer reprezentanta Polski. "Duży europejski klub"

Marcin Bułka w przeszłości był zawodnikiem m.in. Chelsea i Paris Saint-Germain, ale dopiero w tym sezonie poważnie rozpoczął karierę w seniorskiej piłce. Polak stał się numerem jeden w bramce OGC Nice i prezentuje doskonałą formę na boiskach Ligue 1. Zachwycony jego postawą jest były kolega z zespołu Andy Delort, który wieszczy Bułce duży transfer.

Transfer Marcina Bułki na horyzoncie? Zaimponował w OGC Nice. "Za rok lub dwa"

Andy Delort przed sezonem zamienił OGC Nice na katarski Umm Salal SC. Z Marcinem Bułką grał jednak przez rok i przypomniał ten czas w rozmowie z "RMC Sport". Z wypowiedzi napastnika wynika, że ten jest wprost zachwycony polskim golkiperem.

- Zaimponował mi tym, jak gra w Nicei. Trenował z nim codziennie i to najsilniejszy bramkarz, jakiego widziałem. Jest kompletny i zawsze przygotowany pod względem mentalnym - stwierdził Delort. W zeszłym sezonie Bułka zagrał jedynie pięć razy, ale najwyraźniej prezentował się świetnie w treningach.

W obecnych rozgrywkach Bułka zbiera kapitalne recenzje. W ośmiu meczach aż pięć razy zachował czyste konto i stracił zaledwie cztery bramki. Ponadto obronił dwa rzuty karne w meczu z AS Monaco i dał się zauważyć w całej Europie. Zdaniem Delorta to może zaprocentować odejściem do lepszej drużyny.

- Moim zdaniem za rok lub dwa trafi do dużego europejskiego zespołu - podsumował były kolega Polaka z drużyny. Bułka już był w wielkich zespołach, ale w żadnym z nich nie przebił się do składu. Teraz szansę dał mu trener Francesco Farioli, który postawił na niego kosztem doświadczonego i znanego Kaspera Schmeichela. Duńczyk we wrześniu przeniósł się do Anderlechtu, ponieważ przegrywał rywalizację z 24-letnim Polakiem.

Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski Marcina Bułkę i jego OGC Nice czekają zmagania z Olympique'em Marsylia, Clermont Foot i Rennes. W tym sezonie drużyna nie rywalizuje w europejskich pucharach, ale na razie zajmuje drugie miejsce w Ligue 1. Do pierwszego AS Monaco traci zaledwie jeden punkt.