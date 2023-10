Miażdżąca opinia Bońka o kadrowiczu. "Jestem zawiedziony, trzy lata, żadnego progresu"

Reprezentacja Polski pokonała w czwartek Wyspy Owcze 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego oraz Adama Buksy. Nowy selekcjoner Michał Probierz zaskoczył, wystawiając w podstawowym składzie m.in. Patryka Pedę czy Patryka Dziczka. Pomimo tego, że wielu ekspertów spodziewało się, że szkoleniowiec postawi również na Pawła Wszołka, to na murawę wybiegł finalnie Matty Cash. Jego występ spotkał się jednak z bardzo dużą krytyką.

Zbigniew Boniek uderzył w Matty'ego Casha. Ale nie tylko w niego

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, co o obrońcy Aston Villi powiedział w studiu Kanału Sportowego Wojciech Kowalczyk. - Był najsłabszy. Z żółtą kartką, przewrócił się o własne nogi. Później przegrał pojedynek z... dowódcą okrętu. No bądźmy poważni - przekazał.

Jego występ podsumował również były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Ja jestem zawiedziony postawą Casha, mówię szczerze. Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś robić na siłę Polaka, dawać paszport tylko po to, żeby grał w reprezentacji Polski. (...) Ale muszę powiedzieć, że po trzech latach nie widzę żadnego progresu ani na boisku, ani językowego. My często mamy coś takiego, że jeśli gra w Premier League, to w tej kadrze musi błyszczeć. Guzik prawda. Cash nie zrobił w tym meczu nawet jednej dobrej akcji. Dużo lepiej wyglądało to po lewej stronie - powiedział w Prawdzie Futbolu.

Dodatkowo nie podobała mu się również postawa Jakuba Kiwiora, który ewidentnie jest bez formy. - Jestem jego strasznym zwolennikiem, natomiast nie gra. A jak ktoś nie gra, to niestety w formie nie jest i to było widać przede wszystkim przy jednej banalnej sytuacji w drugiej połowie. Trzeba sobie powiedzieć, że popełnił faul na rzut karny. Przytrzymał zawodnika, a kiedy ten się obrócił, to rzucił go na ziemię - wyjaśnił.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie już w niedzielę 15 października, kiedy na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra z Mołdawią. Po sześciu meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy E z dorobkiem dziewięciu punktów.