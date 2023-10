Pustki na konferencji przed meczem Polska - Mołdawia. Sami swoi

Ani jednego dziennikarza z Mołdawii, ale za to kilkunastu dziennikarzy z Polski. Tak było na konferencji Sergieja Kleszczenki, który na Stadionie Narodowym pojawił się godzinę wcześniej, niż pierwotnie planowano. - Wiemy, że Polska miała problemy z powrotem z Wysp Owczych, ale dla nas to nie był kłopot, by przyspieszyć nasz trening czy konferencję. To nie będzie miało żadnego wpływu na mecz - przyznał Kleszczenko.

A później już więcej mówił o samym meczu. - Spodziewamy się agresywnie nastawionej Polski, którą dodatkowo będzie wspierać cały stadion kibiców - zauważył Kleszczenko. - 50 tys. kibiców na pewno będzie wam pomagać, ale my nie boimy się presji - dodał 23-letni napastnik Virgiliu Postolachi, który pojawił się na sobotniej konferencji razem z Kleszczenką.

Kleszczenko przez polskich dziennikarzy pytany był m.in. o nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. - Polska ma też innych zawodników, którzy na pewno potrafią go zastąpić - odpowiadał wymijająco, bo nie wskazał nikogo z nazwiska.

"To zwycięstwo dodało nam skrzydeł"

Mołdawia w czerwcu sprawiła dużą sensację, kiedy w Kiszyniowie pokonała Polskę 3:2, choć do przerwy przegrywała 0:2. - To zwycięstwo dodało nam skrzydeł, ale każdy mecz ma swoją historię. Czeka nas trudne zadanie. Polska to w teorii mocniejszy zespół od naszego, to będzie dla nas trudny mecz, ale jesteśmy na niego gotowi - podkreślił Kleszczenko.

Mołdawia po pięciu meczach zajmuje czwarte miejsce w grupie E, ale do drugiej Polski, która ma rozegrane jedno spotkanie więcej, traci tylko punkt. - Awans na Euro? Jest światełko w tunelu, bez niego nie da się żyć. Wciąż wierzymy w awans, ale nie wybiegamy dalej w przyszłość niż do meczu z Polską. Przeanalizowaliśmy wasz mecz z Wyspami Owczymi. Mam nadzieję, że w niedzielę będziemy odważni, zagramy dobrze z kontrataku, choć zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie - powtarzał w sobotę Kleszczenko.

Reprezentacja Polski w czwartek wykonała swoje zadanie. Wygrała 2:0 na wyjeździe z Wyspami Owczymi i po zwycięstwie Albanii z Czechami (3:0) znów wszystko ma w swoich rękach. Jeżeli w dwóch ostatnich meczach eliminacji Euro 2024 kadra Michała Probierza pokona na stadionie Narodowym Mołdawię, a później Czechów, wywalczy bezpośredni awans na Euro 2024 w Niemczech. Początek meczu Polska - Mołdawią w niedzielę o 20.45.