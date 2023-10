Szczęsny już mówi o końcu kariery w kadrze. Eliminacje Euro ocenił brutalnie

Pierwsze skojarzenie Szczęsnego z Mołdawią? Wstyd. Reprezentacja Polski w czerwcu przegrała mecz w Kiszyniowie w fatalnym stylu 2:3, a wyjazd przyniósł jeszcze wizerunkowy skandal, bo na pokładzie samolotu znalazł się skazany za korupcję Mirosław Stasiak. - Jest w nas chęć rewanżu po tym, co wyrabialiśmy. Chcemy pokazać, że to był wypadek przy pracy. Musimy zdobyć trzy punkty, by podtrzymać szanse na bezpośredni awans ma mistrzostwa Europy - powiedział Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaczął kadencję bardzo odważnie! Jeden piłkarz zawiódł na całej linii

Wojciech Szczęsny: "Do tej pory nie zasłużyliśmy tymi eliminacjami na bezpośredni awans"

Szczęsny został też zapytany o opinię, którą wyraził zaraz po porażce z Albanią, jeszcze na murawie stadionu w Tiranie. Mówił wówczas, że nie widzi punktu zaczepienia reprezentacji. – Czy zmieniłem zdanie? Albania wygrała teraz z Czechami, więc na pewno nasz punkt widzenia się zmienił. Mamy awans w swoich rękach, więc naturalnie widzę punkt zaczepienia. Chcemy po prostu pojechać na te mistrzostwa. Nie przykładałbym jednak dużej uwagi do wypowiedzi minutę po meczu, bo różne głupoty można wtedy powiedzieć - mówił bramkarz reprezentacji Polski.

Kadra wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 w pierwszym meczu po zmianie selekcjonera. - Każdy nowy początek to nowa energia, nowi zawodnicy, nowe bodźce. Sama atmosfera jest inna. Inaczej się to wszystko patrzy, gdy ma się los w swoich rękach. Do tej pory nie zasłużyliśmy tymi eliminacjami na awans. Ale musimy wykorzystać szansę, która się pojawiła - ocenił Szczęsny.

W ostatnim spotkaniu w kadrze zadebiutowało aż czterech piłkarzy: Patryk Peda, Patryk Dziczek, Filip Marchwiński i Jakub Piotrowski. Szczęsny został zapytany, czy mogą oni stać się nowymi liderami, których brakuje w kadrze, zdaniem nieobecnego na tym zgrupowaniu Roberta Lewandowskiego.

- Nie oczekuję, by zawodnicy, którzy dwa dni temu debiutowali, brali się za liderowania. Muszą się wprowadzić, pokazywać potencjał na boisku, a my, starsi, musimy im pomóc. Musimy dawać im przykład, ewentualnie jakieś rady. Wszyscy debiutanci z Wysp Owczych mają potencjał, by w tej kadrze zagościć na długo. Mogę im pomagać, jeśli mają potrzebę – zapewniał bramkarz.

Pozytywnie wypowiedział się też o Piotrze Zielińskim, który w październiku zastępuje Lewandowskiego w roli selekcjonera. - Czy urósł? Piotrek z opaską czy bez, ma osobowość i jakość, by być liderem na boisku. Wiadomo, że to nie jest bardzo wygadany chłopak, który będzie ludzi opieprzał w szatni. Ale on przemawia na boisku i mam nadzieję, że opaska mu pomoże jeszcze wziąć jeszcze większą odpowiedzialność za drużynę - stwierdził Szczęsny, który sam był jednym z faworytów do przejęcia opaski po kontuzji Lewandowskiego. - Średnio to wygląda, jak bramkarz jest kapitanem. Tak sądzę. Lepiej jak kapitan jest w polu. Ale zdawałem sobie sprawę, że mogę tę opaskę dostać. Żadnego rozczarowania u mnie nie ma - uśmiechał się.

Wojciech Szczęsny deklaruje: Euro ostatnim turniejem

Szczęsny już kilkukrotnie przemycał w swoich wypowiedziach, że nie planuje tak długo grać w piłkę jak choćby Gianluigi Buffon, z którym spotkał się w Juventusie. Przed meczem z Mołdawią powiedział to raz jeszcze. - Zwycięstwo z Wyspami Owczymi może być jakimś krokiem do odzyskania zaufania kibiców. Ale krokiem bardzo małym. Nie chcę na razie bazować na zaufaniu kibiców, ale chcę pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa. Chcę być przygotowany, chcę wygrać dwa mecze, zdobyć sześć punktów i tam być - powiedział, a gdy jeden z dziennikarzy dopytał czy chodzi o ostatnie mistrzostwa Europy czy mistrzostwa w ogóle, doprecyzował, że chodzi o ostatnią wielką imprezę, zatem Szczęsny nie planuje lecieć na mistrzostwa świata w 2026 r.

Na koniec konferencji został żartobliwie zapytany o nieobecność swojego przyjaciela, Grzegorza Krychowiaka, który po rozegraniu stu spotkań w kadrze zakończył reprezentacyjną karierę. - Na ile w skali 1-10 mi go brakuje? Dziesięć! Nie chcę stracić przyjaciela, więc muszę tak powiedzieć - uśmiechał się Szczęsny.

Polska zagra z Mołdawią w niedzielę o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym. Jeśli zwycięży, najprawdopodobniej za miesiąc zagra z Czechami o bezpośredni awans z drugiego miejsca.