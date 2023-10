Polacy w końcu odlecieli z Wysp Owczych! Ale nie sami. Decyzję podjął sam Kulesza

Reprezentacja Polski miała wylecieć z Wysp Owczych w piątek o godzinie 16:15, ale z powodu trudnych warunków atmosferycznych musiała zostać na malowniczym archipelagu na Morzu Norweskim aż do soboty. - Ze względu na trudne warunki pogodowe panujące na Wyspach Owczych lot, którym mieliśmy wrócić do Warszawy, został odwołany. Przewoźnik poinformował nas, że prawdopodobnie jutro w godzinach porannych pojawi się możliwość powrotu do kraju - pisał jeszcze w piątek prezes PZPN Cezary Kulesza. I rzeczywiście, udało się. Nasza reprezentacja wystartowała z lotniska Vagar i wraca do Polski, gdzie już w niedzielę o godz. 20:45 zagra bardzo ważne spotkanie eliminacji Euro 2024 z Mołdawią.

Co ciekawe, w samolocie są nie tylko piłkarze i oficjalna delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale również dziesięciu polskich kibiców, którzy utknęli na Wyspach Owczych. - Zgłosili się do nas, a prezes Cezary Kulesza podjął decyzję o zabraniu ich na pokład - słyszymy w federacji.

Samolot z reprezentantami Polski ma wylądować w Warszawie około godziny 14:20. Kilka godzin później odbędzie się już przedmeczowa konferencja i oficjalny trening na Stadionie Narodowym. Z dziennikarzami spotkają się selekcjoner Michał Probierz, a także Wojciech Szczęsny. Start konferencji o godz. 18:30, a zajęcia na murawie o 19:15.

Przypomnijmy, że Polacy w czwartek wykonali swoje zadanie. Wygrali 2:0 z Wyspami Owczymi, a po zwycięstwie Albanii z Czechami (3:0) znów wszystko zależy od nich. Jeżeli w dwóch ostatnich meczach eliminacji Euro 2024 kadra Michała Probierza pokona na stadionie Narodowym Mołdawię, a później Czechów, to wywalczy bezpośredni awans na Euro 2024 w Niemczech.