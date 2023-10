Boniek bije brawo debiutantowi w reprezentacji. Wyjątkowe słowa [WIDEO]

Występujący w trzecioligowym Spal Patryk Peda zadebiutował w reprezentacji Polskim w wygranym 2:0 meczu z Wyspami Owczymi. Piłkarz ekipy z Serie C spędził na boisku całe 90 minut i zaprezentował się z dobrej strony. - Myślę, że odnalazłem się dobrze. Czuję zaufanie od trenera. Po treningach też trochę widziałem, że może na mnie postawić, więc to na pewno dawało mi dodatkową mobilizację. Jestem zadowolony z tego, jak potoczył się mecz i trzeba patrzeć teraz do przodu - mówił po spotkaniu świeżo upieczony debiutant.

Występ Pedy zaraz po ostatnim gwizdku docenił także Zbigniew Boniek, dla którego stoper Spal był najlepszym zawodnikiem na boisku. "Peda najlepszy - inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie" - napisał były prezes PZPN-u w mediach społecznościowych.

Zbigniew Boniek docenił gest Patryka Pedy

Po spotkaniu Peda został zapytany, komu podaruje koszulkę z debiutanckiego meczu. - Koszulka będzie dla mamy. Już przed meczem było to ustalone - powiedział w nagraniu opublikowanym przez Meczyki.pl. - Czuję się żołnierzem Probierza? Jak wszyscy tak mówią, to muszę się tak czuć. Z trenerem znamy się od roku. Pracowałem z nim w U-21, teraz w pierwszej reprezentacji, więc myślę, że tak - dodawał Peda.

"Brawo Patryk. Mama jest zawsze najważniejsza" - napisał Boniek, cytując nagranie i odnosząc się do słów zawodnika o podarowaniu koszulki z debiutu mamie.

Biało-Czerwoni przedostatni mecz w ramach eliminacji Euro 2024 rozegrają w niedzielę 15 października o 20:45 przeciwko Mołdawii na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygrają to spotkanie, to następnie czeka ich ostatni mecz z Czechami, którego zwycięzca wywalczy bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej w Niemczech. To spotkanie zostanie rozegrane w piątek 17 listopada w Warszawie.