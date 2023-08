Fabiański się otworzył. O tym meczu reprezentacji nie może zapomnieć. "Najbardziej żałuję"

Fabiański mistrzostwa Europy zaczynał jako rezerwowy bramkarz. Szybko jednak musiał wskoczyć między słupki, gdyż już po pierwszym spotkaniu z Irlandią Północną (1:0) kontuzji doznał Wojciech Szczęsny. Bramkarz West Hamu od tamtego momentu grał już do końca turnieju, a więc do ćwierćfinału z Portugalią, zakończonego rzutami karnymi.

Fabiański wspomina czasy reprezentacji. Mówi też o Euro 2016. "Tego najbardziej żałuję"

Konkurs jedenastek odbył się po remisie 1:1 po dogrywce. Ostatecznie nasza drużyna narodowa przegrała go 3:5, a fala krytyki spadła m.in. na Fabiańskiego, któremu nie udało się obronić żadnego strzału Portugalczyków. Ostatnio bramkarz rozmawiał z portalem igol.pl, gdzie poruszony został temat tamtego turnieju.

- To na pewno był duży powód do satysfakcji, dumy, bo udało się wyjść z grupy i zagrać w fazie pucharowej pierwszy raz w historii. Później oczywiście był niedosyt, bo byliśmy blisko zajścia jeszcze dalej w tych mistrzostwach Europy, bo decydowały o tym tylko karne, w których akurat ja niezbyt pomogłem drużynie - powiedział.

Następnie opowiedział krótko o wspomnianych rzutach karnych z Portugalią i przyznał, że czuje żal, myśląc o swoim podejściu do tamtego konkursu. - Żałuję, że podszedłem do nich tak bardzo emocjonalnie, nie byłem przygotowany do tych karnych. Jeżeli miałbym na temat rzutów karnych wiedzę, jaką mam teraz, mogłoby to pójść w zupełnie innym kierunku - przyznał.

Łukasz Fabiański mówi o rywalizacji ze Szczęsnym. "Nie do końca się zgadzałem"

Fabiański w reprezentacji Polski o miejsce w bramce przez wiele lat walczyć musiał z Wojciechem Szczęsnym, który jednak częściej wybierany był na "jedynkę". 38-latek opowiada o tamtej rywalizacji i o tym, jakie odczucia miał wobec wyborów selekcjonerów. - Bywały różne momenty, czasami nie do końca się zgadzałem z jakimiś decyzjami. No ale to tylko moja opinia, każdy ma swój sposób patrzenia na to wszystko. Na pewno zawsze chciałem walczyć o miejsce, ale decyzja zawsze należała do trenera, mi tylko należało dostosować się do niej - powiedział.

Podczas rozmowy podsumował też trzy najlepsze wspomnienia z reprezentacji. - Mecz ze Szwajcarią, mój debiut z Arabią Saudyjską, bo debiuty zawsze są świetnym wydarzeniem. Jest kilka fajnych momentów. Mogę powiedzieć o zagraniu na mundialu, mimo że nie był on dla nas udany, ale sam fakt występu na mistrzostwach świata jest wielkim wydarzeniem - dość zaskakująco przyznał Fabiański, wspominając mistrzostwa świata w Rosji, na których zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie po porażkach 1:2 z Senegalem, 0:3 z Kolumbią i zwycięstwie 1:0 z Japonią.