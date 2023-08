Znamy plany Kuleszy. Prezes PZPN wyjeżdża z Polski

W ostatnich miesiącach PZPN znajduje się w ogniu krytyki. Nie wyciszyła się jeszcze afera premiowa, a już doszło do kolejnych kompromitacji. Wyszło na jaw m.in. zabranie na mecz z Mołdawią Mirosława Stasiaka, działacza skazanego za korupcję. Federację skrytykowano też za negocjowanie umowy sponsorskiej z Kuchnią Vikinga, której wiceszef jest oskarżony o udział w grupie przestępczej. Z kolei w piątek PZPN zaliczył wpadkę z filmikiem z okazji 70. edycji Pucharu Polski. Za te wszystkie skandale obrywało się Cezaremu Kuleszy, który, mimo że w związku nie dzieje się najlepiej, to w najbliższych dniach go opuści.

Cezary Kulesza wyjeżdża z kraju. Ma konkretny cel

Jak donosi Jakub Seweryn ze Sport.pl, już w poniedziałek prezes PZPN uda się na ponad tydzień za ocean, a konkretnie do Australii. To tam odbywają się aktualnie mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet. Rozegrano już ćwierćfinały, a na niedzielę 20 sierpnia zaplanowano mecz o złoto mundialu.

Okazuje się, że Kulesza nie leci tam tylko w roli widza. Jego głównym celem jest udział w zorganizowanym przez FIFA spotkaniu szefów wszystkich światowych federacji. Takie wydarzenie odbyło się też po grudniowym czempionacie panów.

Tym samym prezes opuści PZPN, wierząc, że w tym czasie nie wybuchną kolejne afery. W strukturach federacji doszło już do kilku zmian, ale jak na razie nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Na stanowisku Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Aleksandrę Kostrzewską zastąpił Tomasz Kozłowski.

Afery w PZPN doprowadziły do licznych zmian

Kilka dni później doszło do pierwszej afery, związanej ze wspomnianym filmikiem z okazji inauguracji Pucharu Polski. Już w pierwszych sekundach na ekranie pojawił się Antoni Fijarczyk, a więc arbiter, który w przeszłości został wyrzucony ze struktur piłkarskich za korupcję. Media donosiły, że PZPN wyciągnął już konsekwencje z zaistniałej sytuacji i zwolnił szeregowego pracownika, a właściwie archiwistę, który selekcjonował ujęcia do klipu. Co ciekawe, zdaniem Meczyków, listę z 15 meczami, z których mogły zostać wybrane historyczne kadry, wysłał Departament Marketingu PZPN.

Niewykluczone, że nieco więcej spokoju w strukturze federacji wprowadzi były prezes, Michał Listkiewicz. Działacz objął nowe stanowisko i został Przewodniczącym Komisji Zagranicznej PZPN.