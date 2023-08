Kompromitacja PZPN. Niewiarygodne, co zrobili po kolejnej wpadce

Nie wyciszyła się na dobre afera ze skazanym za korupcję w futbolu Mirosławem Stasiakiem, który razem z reprezentacją Polski poleciał na mecz z Mołdawią, a Polski Związek Piłki Nożnej zanotował kolejną wpadkę. W trakcie piątkowego losowania I rundy Pucharu Polski wyemitowany został okolicznościowy materiał wideo na 70. rocznicę powstania tych rozgrywek.

PZPN przepraszał i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji po felernym ujęciu

W pierwszych sekundach nagrania pojawił się Antoni Fijarczyk, sędzia wyrzucony dawniej ze struktur piłkarskich za korupcję. W 2005 roku został zatrzymany przez policję w związku z aferami korupcyjnymi w naszym kraju. 20 maja tamtego roku miał przyjąć łapówkę w wyniku policyjnej prowokacji.

"Wszystkich Państwa przepraszam. Żaden człowiek skazany za korupcję w sporcie nie powinien był znaleźć się w tym klipie. Koniec, kropka" - zareagował po tym nagraniu nowy Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu Tomasz Kozłowski. Z kolei sekretarz generalny PZPN-u, Łukasz Wachowski zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób, które wybrały to ujęcie, przygotowały nagranie i sprawowały nadzór nad jego powstaniem.

W sobotni poranek WP SportoweFakty poinformowały, że PZPN "zakończy współpracę z jednym ze współpracowników z Departamentu Komunikacji i Mediów, który odpowiadał za wybranie klipów do materiału, w których ukazał się sędzia Antoni Fijarczyk". Trzy inne osoby mają nie otrzymać premii za III kwartał roku.

Szeregowy pracownik PZPN-u zapłacił posadą za decyzję "z góry"

Kolejne informacje w tej sprawie przyniósł portal Meczyki.pl. Możemy przeczytać, że po wpadce z Fijarczykiem najważniejsze władze z PZPN-em, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą, wpadły w szał. "Na dywaniku u Wachowskiego wylądowało kilka osób, ale do ścięcia wytypowano szarego, szeregowego pracownika. Pierwszego w łańcuchu powstawania tej produkcji. Archiwistę, który selekcjonował ujęcia do klipu. O decyzji został poinformowany telefonicznie. W zasadzie to nawet go nie zwolniono. PZPN zdecydował, że nie przedłuży mu wygasającej w sierpniu umowy o dzieło. Koniec, kropka, czyste papcie" - czytamy.

Te ustalenia brzmią o tyle szokująco, że zdaniem źródła listę z 15 meczami, z których mogły zostać wybrane historyczne ujęcia, wysłał Departament Marketingu PZPN:

W tekście Tomasza Włodarczyka możemy również przeczytać, że w PZPN-ie zawiodły procesy, których dzisiaj ma w związku nie być. "Dziś PZPN uzyskał jeden efekt: szeregowi pracownicy związku są przestraszeni. Czują, że to ich może spotkać kara za wpadki wyżej postawionych i wielu już szuka sobie nowych miejsc pracy" - brzmi smutna konkluzja obecnej sytuacji w Polskim Związku Piłki Nożnej.