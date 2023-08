Michał Listkiewicz wrócił do PZPN! Wielkie zmiany w związku

Polski Związek Piłki Nożnej nie miał ostatnio najlepszej prasy. Kibice jeszcze nie zapomnieli o "aferze premiowej", a już wybuchły kolejne kontrowersje. Chodzi m.in. zabranie na mecz z Mołdawią skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka, konflikt Grzegorza Krychowiaka z lekarzem reprezentacji doktorem Jackiem Jaroszewskim, czy negocjowanie umowy sponsorskiej z Kuchnią Vikinga, której wiceszef jest oskarżony o udział w grupie przestępczej, która miała organizować tzw. ustawki.

W przypadku każdej z tych afer zawiodła także komunikacja. W konsekwencji nowym szefem Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN został Tomasz Kozłowski, który zastąpił Aleksandrę Kostrzewską. Okazuje się, że zmiany następują także na innych stanowiskach. Do PZPN-u właśnie wrócił Michał Listkiewicz.

70-letni działacz i były sędzia międzynarodowy w przeszłości był nawet jego prezesem (lata 1999-2008). Teraz powierzono mu funkcję Przewodniczącego Komisji Zagranicznej PZPN. - Dziękuję za zaufanie Zarządowi Związku, w którym pracowałem wiele lat, będąc m.in. Wiceprezesem ds. Zagranicznych za prezesury Kazimierza Górskiego. Przez 25 lat reprezentowałem Polskę w licznych komisjach FIFA i UEFA, uczestniczyłem w 15 mistrzostwach świata różnych kategorii, kierowałem PZPN w trakcie zakończonej wielkim sukcesem batalii o organizację EURO 2012. Znajomość 5 języków obcych też się przyda. Do współpracy zaproszę osoby doświadczone w pracy dyplomatycznej i w organizacjach międzynarodowych. Przed nami wielkie wyzwania, m.in. finał Ligi Konferencji UEFA i finały ME kobiet do lat 19. Jestem otwarty na pomysły i propozycje, serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów polskiego futbolu - podkreślił we wpisie na Facebooku.

Listkiewicz z PZPN-em związany był od 1989 r. Wówczas został jego rzecznikiem prasowym. Później był także sekretarzem ds. międzynarodowych i zastępcą sekretarza generalnego, a w latach 1995-1998 sekretarzem generalnym.