Mecz z Wyspami Owczymi może zdecydować, kto wygra wybory w Polsce

To jeden z najbardziej pamiętnych meczów w historii piłkarskich mistrzostw świata. 14 czerwca 1970 r. w ćwierćfinale turnieju Anglicy grali z Niemcami. I do 68. minuty prowadzili 2:0. Wtedy jednak gola kontaktowego zdobył Franz Beckenbauer, a 14 minut później wyrównał Uwe Seeler. Zwycięstwo zapewnił Niemcom w dogrywce Gerd Mueller. Dla Anglików takie pożegnanie się z mundialem było bolesne. Byli przecież obrońcami tytułu.

Cztery dni później w Zjednoczonym Królestwie odbyły się wybory i ku ogromnemu zaskoczeniu rządząca Partia Pracy przegrała je z kretesem, choć przedwyborcze sondaże dawały jej bezapelacyjne zwycięstwo. Wygrała jednak opozycja - Partia Konserwatywna.

Porażka reprezentacji może zdecydować o wyniku wyborów

Oczywiście teorii, dlaczego wynik tak bardzo różnił się od oczekiwań, było wiele. Nie wszyscy upatrywali klęski rządu w moralnym kacu kibiców po odpadnięciu drużyny z mundialu. Inni uważali, że laburzystom zaszkodziły dane makroekonomiczne opublikowane w przeddzień głosowania. Jeszcze inni analitycy uważali, że po prostu respondenci postanowili nie mówić prawdy w badaniach opinii publicznej.

To, czy Beckenbauer i Mueller zmienili rządy w Wielkiej Brytanii, dziś jest raczej przedmiotem wiary niż twardym faktem, niemniej jednak są naukowcy, którzy postanowili pochylić się nad tym, jak wyniki sportowe wpływają na decyzję wyborczą kibiców.

Wyniki ulubionej drużyny mogą wpływać na decyzję wyborcze

Takie badania przeprowadzono w USA w 2009 r. i opublikowano rok później w periodyku "Proceedings of the National Academy of Sciences". Ich autorzy zestawili wyniki wyborów na gubernatorów i senatorów z wynikami meczów drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej w lidze akademickiej futbolu amerykańskiego. Ta liga jest bardzo popularna w USA. Obecnie popularnością w skali ogólnokrajowej ustępuje tylko zawodowej NFL. Jest popularniejsza od NBA, czy ligi baseballa. Na poziomie lokalnym nierzadko to drużyny akademickie są najpopularniejszymi zespołami, a nie zawodowe. Dlatego to one zostały wzięte pod uwagę w badaniach.

I zdaniem naukowców z Stanford Graduate School of Business w hrabstwach, w których drużyny akademickie wygrywały swoje mecze w okresie do dziesięciu dni przed wyborami, urzędujący gubernator lub senator mógł liczyć średnio na dodatkowe 0,8 punktu procentowego głosów. Gdy zwycięstwo było niespodzianką (brano pod uwagę notowania u bukmacherów), to ta przewaga rosła do 1,61 punktu procentowego. W hrabstwach, w których zainteresowanie futbolem było wyższe (więcej osób chodziło na mecze) lub drużyna miała już na koncie mistrzowskie trofea przewaga urzędujących gubernatorów i senatorów, rosła od 2,3 do 2,41 punktu procentowego. Badano okres od 1962 do 2008 r.

Prezydent wydaje się lepszy, gdy twoja drużyna wygrywa

Ci sami naukowcy podobne badania przeprowadzili podczas finałowego turnieju ligi akademickiej w koszykówce w 2009 r. Wtedy trzy tysiące respondentów przepytano o ocenę prezydentury Baracka Obamy. Okazało się, że zaraz po zwycięstwie swojej drużyny kibice oceniali prezydenta średnio o 2,3 punkty procentowe wyżej niż respondenci, których drużyny odpadły. To poparcie rosło o pięć punktów, gdy badany był bardzo oddanym kibicem. I co ciekawe efekt ten znikał, gdy fanom przed badaniem przypominano, że wypełniają swoją ankietę po zwycięstwie lub porażce swojej drużyny.

- Uświadamianie ludziom tych uprzedzeń jest sposobem na przeciwdziałanie ich wpływowi - mówi Neil Malhotra cytowany przez magazyn "Wired".

Autorzy badania dodatni wpływ sukcesów sportowych dla rządzących, wyciągają z faktu popartego badaniami laboratoryjnymi, że emocje w momencie podejmowania oceny górują nad argumentami. Kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, przeceniamy częstotliwość szczęśliwych wydarzeń w naszym życiu, interpretujemy rzeczy wokół nas bardziej przychylnie i spędzamy więcej czasu, myśląc o pozytywnych stronach rzeczy, które oceniamy. Tendencje te dotyczą nawet rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym, co nas uszczęśliwiło. Na przykład ludzie uważają, że ich samochody lub telewizory działają lepiej, jeśli wcześniej otrzymali prezent.

A może wyborcy podejmują decyzję bardziej świadomie?

Podobne badania przeprowadzono w Finlandii. Tam jednak brano pod uwagę nie lokalne wybory, ale ogólnokrajowe sondaże. Zamiast zwycięstw drużyn hokejowych czy piłkarskich sprawdzano reakcję wyborców na złote medale olimpijskie. No i z tych badań wyszło, że sukcesy sportowe nie mają wpływu na oceny polityczne. Tu jednak można mieć wątpliwości, czy złote medale - przeważnie w konkurencjach indywidualnych - mają dla kibiców tak istotne znaczenie jak zwycięstwa ich ulubionych drużyn, którym kibicują na co dzień i z którymi są emocjonalnie związani.

Zresztą omówione wyżej badania Neila Malhotry i Andrew Healy'ego również doczekały się krytycznej oceny w USA. W 2015. Anthony Fowler i Pablo Montagnes usiłowali powtórzyć badania nad zależnością wyborów od wyników sportowych. I ich zdaniem żadnej takiej korelacji nie ma lub jest ona tak mała, że nieznacząca. Uznali, że ich poprzednicy uzyskali wynik "fałszywie pozytywny" poprzez szczęśliwy lub raczej nieszczęśliwy traf. W swoim wnioskach Fowler i Montagnes napisali, że ich zdaniem wyborcy podejmują decyzję przede wszystkim na podstawie stanu gospodarki, reakcji rządzących na klęski żywiołowe czy wcześniejszych dokonań wybieranych urzędników. Według nich dobry lub zły nastrój po meczach ulubionych drużyn ma znikome znaczenie.

Ale najciekawsze jest to, że wyniki badań Malhotry i Healy'ego były szeroko cytowane nawet w mediach tzw. mainstreamowych, natomiast ich krytyczne omówienie zostało tylko na stronach naukowych. Nie były przecież sensacyjne.