Wielka wdzięczność reprezentanta Polski. "To było ryzykowne i wspaniałe, co on zrobił dla mnie"

Od stycznia 2023 roku Jakub Kiwior jest zawodnikiem Arsenalu. W barwach zespołu z Premier League rozegrał dotychczas osiem spotkań i zdobył bramkę. Oprócz tego 23-latek jest już etatowym reprezentantem Polski i podstawowym wyborem Fernando Santosa na środku obrony.

Jakub Kiwior wdzięczny ojcu. "To było ryzykowne, ale też wspaniałe"

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych dziennikarza Mateusza Święcickiego pojawił się filmik zza kulis nagrywania wywiadu z Jakubem Kiwiorem. A na nim piłkarz opowiedział krótko o swoim wyjeździe do Belgii i poświęceniu swojego ojca. - To było bardzo jakby ryzykowne i też wspaniałe, co on zrobił dla mnie - przyznał reprezentant Polski.

- Zawieszając firmę i wyjeżdżając ze mną do Brukseli, gdzie nie ma pracy, nie ma praktycznie co robić, tylko opiekować się mną i robić tak, żebym ja się czuł bezpiecznie i żebym miał z kim porozmawiać. To na pewno jest bardzo ciężkie to zrealizowania i jestem mu za to wdzięczny - dodał reprezentant Polski, który podkreślił, jak wielki wpływ na jego karierę miał ojciec.

Przypomnijmy, że Kiwior wyjechał w 2016 roku do Belgii, gdzie grał w juniorskich drużynach Anderlechtu. Występował tam do 2019 roku, a potem przeniósł się na Słowację.

W 2021 roku obrońca trafił do Spezii Calcio. Łącznie rozegrał 39 spotkań w Serie A. W styczniu na jego pozyskanie zdecydował się Arsenal, który zapłacił Włochom 25 milionów euro. Z kolei w reprezentacji Polski zadebiutował 11 czerwca 2022 roku i ma na koncie 13 występów.