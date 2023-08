Lato nie ma wątpliwości. To powinien zrobić Santos. Ocenił plotki o odejściu do Arabii

Za miesiąc reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne spotkania w ramach eliminacji do Euro 2024. Rywalami zespołu Fernando Santosa będą Wyspy Owcze (07.09, godz. 20:45) oraz Albania (10.09, godz. 20:45). Biało-Czerwoni nie mogą sobie pozwolić na wpadkę - w tabeli zajmują po trzech meczach przedostatnie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi za mocni dla Polaków w finale uniwersjady

Grzegorz Lato dał radę Fernando Santosowi. "Pamiętam, jak Kazimierz Górski..."

Słabsza forma kadrowiczów w pierwszych meczach pod wodzą Fernando Santosa to powód do zmartwień nie tylko dla zawodników i sztabu, ale też kibiców i działaczy. W rozmowie z Polsatem Sport Grzegorz Lato wyraził swoje zaniepokojenie. - W Mołdawii do przerwy nasza reprezentacja wyglądała jako tako, a później była już tragedia - przyznał.

Jakub Kamiński ma wielkie plany wobec reprezentacji. Co za ambicja! "Nie będę ukrywał"

Były prezes PZPN ocenił także pierwsze miesiące pracy portugalskiego selekcjonera. Jego zdaniem Santos spędza zbyt mało czasu na meczach ekstraklasy. - Przede wszystkim jako trener kadry narodowej powinien jeździć na mecze ligowe. Pamiętam, jak pan Kazimierz Górski jeździł po całej Polsce i łowił, powiem panu, diamenty – młodych chłopaków. Podobnie czynili Jacek Gmoch i Antek Piechniczek - ocenił.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Fernando Santos nie szuka w naszej lidze, tylko powołuje tych, którzy grają za granicą. Problem w tym, że część z nich siedzi na ławie, albo grywa końcówki, pełni trzecioplanową rolę - dodał Lato.

Były prezes PZPN mocno o kadrze. "Nie da się powiedzieć, że jest mocna"

Zdaniem działacza w chwili obecnej nie można powiedzieć, że Polska to silna kadra. - Na pewno na razie nie da się powiedzieć, że mamy super reprezentację. Bądźmy uczciwi, nie możemy zakłamywać rzeczywistości - przyznał.

Były reprezentant Polski wciąż jest uwielbiany na Cyprze. "Zapuściliśmy korzenie"

- Nie wiem, jak jest spisany kontrakt, więc nie chcę się wymądrzać. Ja wiem, co trzeba byłoby zrobić, ale nie płaca mi za doradztwo PZPN-owi. Fernando Santos ma na tyle godziwą pensję, że powinien się martwić sam. Podpisał kontrakt. Jest drugim Portugalczykiem, jaki prowadzi naszą kadrę i dziwnym trafem chodzą słuchy, że Fernando Santosa chcą sprowadzić do Arabii Saudyjskiej - ocenił zapytany o to, czy ostatnie afery mogły zrazić Portugalczyka do pracy w naszym kraju.