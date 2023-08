Jakub Kamiński ma wielkie plany wobec reprezentacji. Co za ambicja! "Nie będę ukrywał"

- W moim odczuciu to jest piłkarz, który ma cechy lidera, przywódcy. Pokazał to już w Bundeslidze, w pierwszym sezonie po przejściu do Wolfsburga. Bardzo dobrze sobie tam radzi, przebił się, wywalczył miejsce. W wielu aspektach czuję w nim moc, osobowość, która predestynuje go do roli jednego z liderów tej reprezentacji - tak przed niespełna miesiącem Jakuba Kamińskiego opisywał były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek.

Jakub Kamiński chce w przyszłości zostać kapitanem reprezentacji Polski

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skrzydłowy przyznawał, że jego celem w przyszłości jest noszenie reprezentacyjnej opaski. - Przez wiele lat wzorowałem się na Kubie Błaszczykowskim, który długo był kapitanem, więc opaska też jest moim marzeniem. Myślę, że jest to zresztą marzenie każdego chłopca, żeby nie tylko zagrać w reprezentacji Polski, ale też założyć kapitańską opaskę.

- Na razie jest na to oczywiście za wcześnie, ale uważam, że w przyszłości będę kandydował do bycia kapitanem reprezentacji. Nie będę ukrywał, że to mój cel. To oczywiście zależy od paru czynników: muszę być zdrowy, w dobrej formie i grać w klubie na odpowiednim poziomie - podkreślał 21-latek.

Kamiński odpowiada na zarzuty o braku charakteru w kadrze. "Zagrali doświadczeni gracze"

Mówiąc o przegranej z Mołdawią 2:3, Kamiński przyznał, że była to "historyczna porażka". Odpowiedział przy tym na zarzuty, że w kadrze brakuje charakteru. - Myślę, że na tę porażkę nie ma co patrzeć przez pryzmat nieobecności innych piłkarzy. Z Mołdawią też zagrali doświadczeni gracze: "Szczena", "Bereś", Janek Bednarek, "Zielu" czy "Lewy". To zawodnicy, którzy powinni zareagować, jak nam nie idzie. [...] Poza tym nie można mieć 100-proc. pewności, czy aby na pewno z bardziej doświadczonymi piłkarzami nie przytrafiłaby się nam taka porażka.

Jakub Kamiński dotychczas rozegrał 11 spotkań w reprezentacji Polski, w których strzelił jedną bramkę.