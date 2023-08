Nowe wieści ws. transferu Zielińskiego. Podbili stawkę. "Są pewni siebie"

Jeszcze niedawno o podpis Zielińskiego na kontrakcie z Al-Ahli rywalizowało Lazio, jednak ostatecznie rzymski klub odpuścił zabieganie o taki transfer. Saudyjczycy wciąż jednak napierają i złożyli nawet już oficjalną ofertę za Polaka.

Saudyjczycy walczą o Piotra Zielińskiego. Na horyzoncie wielka podwyżka

Oferta ze strony Al-Ahli wpłynęła nawet pomimo informacji włoskich mediów, że Piotr Zieliński nie chce opuszczać Napoli i niedługo podpisze nową umowę, obowiązującą do 2026 roku. Doniesienia te nie zniechęciły Saudyjczyków, którzy wciąż mocno zabiegają o transfer Polaka. "Naciskają i są pewni siebie, aby pozyskać Piotra Zielińskiego" - napisał w niedzielę wieczorem dziennikarz Fabrizio Romano.

Romano zaznaczył także, że Al-Ahli oczekuje szybkiej decyzji ze strony reprezentanta Polski oraz Napoli, a jeżeli takiej nie będzie, wówczas saudyjski klub skupi się na innym zawodniku, jakim jest Marcos Llorente z Atletico Madryt. Saudyjczycy mają jednak niezwykle dużą chrapkę na Zielińskiego i według najnowszych informacji zaoferowali mu bardzo dużą podwyżkę.

Włoski ekspert od rynku transferowego Nicolo Schira, który podobnie jak Romano na bieżąco obserwuje sytuację Zielińskiego, podzielił się nowymi informacjami w sprawie potencjalnego kontraktu Polaka na Bliskim Wschodzie.

Według jego doniesień Al-Ahli podbiło stawkę, aby przekonać Zielińskiego do dołączenia do ich drużyny. Saudyjski klub jest w stanie za 29-latka zapłacić Napoli 25 milionów euro, natomiast sam piłkarz mógłby liczyć na pensję na poziomie 15 milionów euro za rok gry, gdy jeszcze niedawno mówiło się o 12 milionach. Byłaby to znaczna podwyżka w stosunku do tego, co obecnie pomocnik zarabiał w Neapolu, czyli "jedyne" 3,5 miliona euro za sezon. "Al-Ahli jest dość pewne finalizacji transferu Zielińskiego" - napisał Schira.

W ubiegłym sezonie Piotr Zieliński zdobył z Napoli pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch, rozgrywając dla niego łącznie 48 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował 11 asyst.