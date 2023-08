Ruszyła sprzedaż biletów na Polska - Mołdawia. Zeszli z ceny

Reprezentacja Polski zajmuje dopiero czwarte miejsce w grupie E eliminacji do Euro 2024. Drużyna Fernando Santosa ma na koncie trzy punkty. Do pierwszych Czechów traci cztery, a drugich Albańczyków trzy punkty. Szansę na kolejne zdobycze będzie miała już we wrześniu, a następnie w październiku przeciwko Mołdawii. Właśnie na ten mecz PZPN sprzedaje już bilety.

Polska - Mołdawia już w październiku. PZPN rozpoczął sprzedaż biletów

Na wrześniowym zgrupowaniu Polska zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi, a na wyjeździe podejmie Albanię. Z kolei w październiku przyjdzie czas na rewanż z Mołdawią na PGE Narodowym. W pierwszym spotkaniu w Kiszyniowie Biało-Czerwoni odnieśli bolesną porażkę.

Pomimo prowadzenia 2:0 do przerwy, drużyna Fernando Santosa w drugiej połowie kompletnie oddała pole rywalom i dała wbić sobie trzy gole. Konsekwencją tego była porażka 2:3 i strata trzech punktów z jednym z najsłabszych rywali w grupie eliminacyjnej.

W piątek 4 sierpnia PZPN rozpoczął otwartą sprzedaż biletów na to wydarzenie za pośrednictwem strony bilety.laczynaspilka.pl. Cena wejściówek nie różni się od tej, którą federacja zaproponowała na wrześniowe starcie z Wyspami Owczymi. Jest jednak taniej niż na czerwcowy mecz towarzyski z Niemcami w Gdańsku. Wejściówki są tańsze - w zależności od miejsca - od 20 złotych do 40 złotych.

Ceny biletów na mecz Polska - Mołdawia:

kategoria I - 240 złotych

kategoria II - 180 złotych

kategoria III - 120 złotych

bilet rodzinny (opiekun + dziecko do lat 12) - 100+60 złotych

osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem) - 90 złotych

easy access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem - max. 176 miejsc) - 90 zł

Mecz rewanżowy zaplanowano na 15 października o godzinie 20:45. Ostatni raz w meczu domowym kadra pokonała Mołdawię 2:0 w 2012 roku, a bramki strzelali Jakub Błaszczykowski i Jakub Wawrzyniak.