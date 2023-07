Polak zachwycił na Euro U19 i są efekty! Znany klub dał mu nowy kontrakt

Kacper Urbański był jedną z największych gwiazd kadry U-19 na mistrzostwach Europy rozgrywanych na Malcie. Pomocnik zagrał we wszystkich trzech spotkaniach grupowych - 0:2 z Portugalią, 2:0 z Maltą i 1:1 z Włochami. Ostatecznie kadra Marcina Brosza nie awansowała do półfinału z powodu gorszego bilansu bramkowego (3:3) od Włochów (6:6).

Przed samym turniejem Urbański został doceniony przez portal goal.com, który określił go jedną z największych gwiazd turnieju. "Bez wątpienia jest graczem o największej jakości do dyspozycji trenera Brosza" - napisano w artykule.

Kacper Urbański przedłużył kontrakt z Bologną FC

Latem 2021 roku pomocnik przeniósł się z Lechii Gdańsk do Bolonii za 750 tysięcy euro. We włoskiej ekipie występuje w młodzieżowej drużynie do lat 19, dla której w poprzednim sezonie rozegrał 32 mecze, strzelając w nich dziewięć bramek i notując pięć asyst.

W ostatnim czasie przyszłość Urbańskiego była tematem wielu spekulacji z racji kontraktu, który wygasł wraz z końcem czerwca bieżącego roku. Włoskie media informowały, że klub rozmawia z przedstawicielami zawodnika o podpisaniu nowej umowy, ale na oficjalny komunikat trzeba było czekać do końca lipca.

W czwartkowe popołudnie Bologna FC oficjalnie poinformowała o podpisaniu nowej umowy z Kacprem Urbańskim do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejnych dwanaście miesięcy.

Patrząc na długość umowy oraz zaufanie ze strony włoskiego klubu można spodziewać się, że Polak otrzyma szanse gry w Serie A. Miał już okazję zadebiutować w tych rozgrywkach w sezonie 2020/2021. W poprzednim sezonie Bologna zakończyła zmagania na dziewiątym miejscu w tabeli.