Były naczelny Playboya wali w Lewandowskiego. "On nie ma żadnych kwalifikacji"

Premiera filmu "Lewandowski Nieznany" na platformie Prime Video odbyła się po koniec marca. Produkcja nie została oceniona najlepiej przez filmoznawców. Również wielu kibiców przyznawało, że więcej spodziewało się po produkcji. "Robert Lewandowski pozostaje "Nieznany", choć podczas oglądania filmu chęć do poznania go tylko wzrasta. To już pewien sukces, że nie odtrąca, jak choćby Cristiano Ronaldo w podobnej produkcji. Polak - owszem - pokazuje swoją niesamowitą drogę, ale nie mówi o niej nic więcej, nie zdradza szczegółów. Można ją więc docenić, ale wciąż trudno zrozumieć" - pisał w Sport.pl Dawid Szymczak.

Tomasz Raczek szczerze o Robercie Lewandowskim. Mocne słowa

W ostatnim czasie wiele mówiło się natomiast o tym, że Robert Lewandowski nie nadaje się na kapitana reprezentacji Polski. Wpływ miała na to m.in. postawa napastnika po meczu w Kiszyniowie, kiedy nie wyszedł do rozmowy z reporterami telewizyjnymi. Były redaktor naczelny "Playboya" Tomasz Raczek odniósł się do obu kwestii i nawiązał do wspomnianego filmu "Lewandowski Nieznany". - Patrzę na tego Lewandowskiego i mówię... on nie ma żadnych kwalifikacji, żeby być szefem drużyny - powiedział w Kanale Sportowym.

Skąd taka opinia znanego filmoznawcy? - Zobaczyłem zły film, to po pierwsze. Jako film jest źle zrobiony. Zobaczyłem plastikowego człowieka, co mnie potwornie rozczarowało. Pamiętałem fakt, że on jest kapitanem drużyny. Sam wiele razy byłem redaktorem naczelnym, dyrektorem i tak dalej, i wiem, jaka jest rola lidera, i wiem, na czym polega porywanie ludzi. Wiem, jak ich pociągnąć, żeby mieli płonące oczy i chcieli wspólnie coś zrobić. Wiem, ile to wysiłku wymaga i jakie to jest ważne - ocenił Raczek.

- Ja jestem człowiekiem "spoza". Nie mam żadnych zobowiązań wobec nikogo, więc powiedziałem na temat Lewandowskiego to, co myślałem. I niektóre osoby przyznały, że powiedziałem dużo prawdy. Podszedłem bez uprzedzeń do filmu. Chciałem poznać człowieka, ale mam zastrzeżenia do twórców filmu. Relacja z Anią wyszła w sposób karykaturalny. Nie zasługiwała na to, że by tak to zrobić - dodał.

Tuż po premierze filmu Raczek wystawił także ocenę - w dziesięciopunktowej skali dał produkcji o Lewandowskim czwórkę. Tak samo oceniła ją m.in. dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska.