Kiwior narzeka na krytykę po blamażu z Mołdawią. "Już powinno się to uspokoić"

- W jakimś sensie sami strzelaliśmy sobie te gole. Nie jest mi do śmiechu, choć po raz kolejny okazało się, że faktycznie 2:0 to niebezpieczny wynik - mówił Jakub Kiwior kilka dni po przegranym 2:3 meczu z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Do przerwy wszystko wyglądało, jak trzeba. Piłkarze Fernando Santosa prowadzili 2:0, ale w drugiej części gry doszło do niewytłumaczalnej zapaści w grze Biało-Czerwonych, którzy stracili trzy bramki i ponieśli drugą porażkę w trzecim meczu kwalifikacji do przyszłorocznego turnieju.

Jakub Kiwior nie chce już ciągnąć tematu porażki z Mołdawią

Miesiąc po tamtym spotkaniu Jakub Kiwior ponownie wypowiedział się o nim przy okazji rozmowy z "Super Expressem". Piłkarz Arsenalu został zapytany o to, czy reprezentacja powinna pamiętać o tym meczu, czy jednak o nim zapomnieć.

- Widzę w "internetach", że wciąż wraca się do tego spotkania. My jako zawodnicy, jako reprezentacja, powinniśmy i na pewno zapamiętamy ten mecz. Mam nadzieję, że nauczymy się nie popełniać tych samych błędów. Na pewno jednak nie potrzebujemy już ciągnąć tego tematu, bo przed nami kolejne mecze i nie chcemy kolejnych zamieszań wokół drużyny. Wiemy, że źle zagraliśmy, ale już powinno się to uspokoić, abyśmy wszyscy się skoncentrowali i wspierali - stwierdził środkowy obrońca reprezentacji Polski.

Kiwior wypowiedział się także o swojej sytuacji w Arsenalu, do którego trafił zimą bieżącego roku ze Spezii Calcio. - Wiadomo, że początki są ciężkie i trzeba było pokazać się z dobrej strony. Zaaklimatyzowanie w Londynie trochę trwało, ale już jest dużo lepiej niż na początku. Z czasem dostawałem szanse na grę w coraz większym wymiarze czasowym i to wykorzystałem. Liczę, że w nowym sezonie będę grał jeszcze więcej - podkreślił. W trakcie trwającego obozu przygotowawczego obrońca wystąpił w meczu przeciwko gwiazdom MLS (5:0), a rywalizację z Manchesterem United (0:2) oglądał z ławki rezerwowych. Kolejny mecz Arsenal rozegra w czwartek 27 lipca o 4:30 z FC Barceloną.

Nie tylko Kiwior. Przemysław Frankowski wrócił do porażki z Mołdawią

Pamiętne spotkanie w Kiszyniowie w rozmowie ze Sport.pl ocenił także inny z reprezentantów, Przemysław Frankowski. - Co może zrobić trener, gdy tak zaczynamy mecz, jak w Pradze? Co może zrobić trener, gdy w taki sposób oddajemy dwubramkowe prowadzenie, jak w Kiszyniowie? Trener stoi z boku, za linią końcową, a to my piłkarze daliśmy ciała, zawiedliśmy - mówił piłkarz RC Lens.