Stasiak na kadrze zasiadał w lożach VIP. Wcale nie odsunął się od futbolu

- Z naszą piłką nie mam już nic wspólnego i nie chcę mieć. Mam dość nerwów. Raczej nie utrzymuję kontaktów z tym środowiskiem. Czasem pojadę na reprezentację albo Ligę Mistrzów - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" w 2013 roku Mirosław Stasiak. To było dwa lata po tym jak sąd we Wrocławiu skazał go prawomocnie za 43 czyny dotyczące ustawienia lub próby ustawienia meczów na trzy lata więzienia w zawieszeniu. W lutym 2016 roku dostał też dożywotni zakaz funkcjonowania w futbolu od Komisji Dyscyplinarnej PZPN. W maju Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zmieniła karę na 10 lat, czyli najwyższy z okresowych wymiarów kary.

Gość w lożach VIP, towarzyskie mecze i wspieranie sportu

Karę zmieniono po odwołaniu Stasiaka, który z pierwszym wyrokiem się nie zgadzał. Jak argumentowano to częściowe ułaskawienie? Dokument komisji odwoławczej, który to opisuje, ma pięć stron, ale mimo kilku próśb PZPN na razie nie dał zielonego światła, byśmy mogli się z nim zapoznać.

Stasiak mógł być zadowolony. Na piłce nie musiał stawiać krzyżyka, a drogi do jego ukochanej dyscypliny były tylko czasowo przymknięte. Przypomnijmy, że Stasiakowi futbol wypełniał pół życia - najpierw jako zawodnikowi, potem jako prezesowi kilku klubów. To dzięki piłce Stasiak poznał wiele ważnych osób, prezesów, piłkarzy, działaczy, dziennikarzy. To, że w maju 2016 roku znalazł się w nowej sytuacji, bez możliwości pełnienia żadnej funkcji w świecie piłki, nie znaczyło, że od niej się zupełnie odsunął.

Według naszych informacji na meczach kadry Stasiak pojawiał się co jakiś czas i to w lożach VIP - najczęściej na Stadionie Narodowym. Był tam zapraszany przez różne firmy, niektóre z jego sektora biznesowego. Czasem wejściówki kupował sobie sam, a obecność w lożach VIP przydawała się przy prowadzonych interesach. Teraz od piłki i sportu też nie jest odcięty. Niedawno brał udział w towarzyskim meczu swych kolegów i znajomych ze starych czasów. To było starcie Stasiaka 2000 z LUKS Gomunice, jego ekipa wygrała 4:3. Stasiak cieszył się, że znów błysnął w kilku akcjach. Na początku roku zaczął sponsorować siatkarską drużynę Budowlanych Łódź, jego firma miała logo na spodenkach zawodniczek. Ten kontrakt wygasł w czerwcu, być może nastąpi jego przedłużenie. W 2018 roku Stasiak wspierał wspominany LUKS Gomunice, którego kiedyś był prezesem. W 2013 roku sponsorował Mechanika Radomsko.

Osoby, które go znają, dodają, że czasem robi też sportowe akcje, o których nie jest głośno. Tu jakiś piknik dla dzieci, innym razem wyjazd nad morze. Sam w wolnym czasie zwykle gra w tenisa. Na jego prywatnym korcie gościło już wiele znanych również z tenisowego świata osób. Sport na żywo lubi też oglądać i to ponoć znów zaprowadziło go w stronę piłkarskich działaczy.

Stasiak i interesy z PZPN?

Na Węgry pod koniec maja tego roku pojechał w interesach. Jak słyszymy, chodziło o kontrakt na przewozy węgla. A ponieważ w Budapeszcie 31 maja odbywał się finał Ligi Europy, to Stasiak biznes chciał połączyć z przyjemnością. Wynajął sobie hotel i skontaktował się ze swym kolegą Tomaszem Hajtą, który do Budapesztu jechał z rodziną. W hotelu, w którym przebywali działacze UEFA, były reprezentant Polski miał spotkać się ze swymi dawnymi kolegami z boiska - Lewanem Kobiaszwilim i Hamitem Altintopem. Tego drugiego chciał namówić na wywiad przed Ligą Mistrzów dla Polsatu Sport.

Hajto i Stasiak udali się razem do hotelu, gdzie byli też piłkarscy działacze z Polski - to tam spotkali się ze Zbigniewem Bońkiem (wiceprezydent UEFA) oraz prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, Łukaszem Wachowskim (sekretarzem PZPN) i Henrykiem Kulą (wiceprezesem PZPN ds. organizacyjno-finansowych). Stasiaka tej grupie miał przedstawić Hajto - przede wszystkim obecnym działaczom polskiego związku, bo z Bońkiem Stasiak znał się z dawnych czasów. Stasiak był bezpośredni i energiczny, miał zagadywać Kuleszę, że kiedyś ich drogi przecięły się na boisku. Prezes PZPN nie bardzo to pamiętał.

W relacji Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, powołującego się na Bońka, pojawiły się informacje o wspólnym winie Stasiaka z działaczami gdzieś w hotelowym lobby. Relacja Hajty: - Wino? Kto mnie zna, ten wie, że czerwonego nie piję, a białego wręcz nie cierpię, piję tylko whisky - ucina były reprezentant. I dodaje, że to było spotkanie przed południem, a nie wieczorne posiedzenie. Stasiak zapraszał wszystkich na kolację, ale tego dnia miała ją robić UEFA, więc temat upadł.

Według naszych ustaleń to Hajto w pewnym momencie spotkania, gdy został na osobności z przedstawicielami PZPN, zaczął reklamować Stasiaka jako człowieka majętnego, skorego do inwestycji, który mógłby zainwestować w piłkę, wesprzeć szkoleniowe inicjatywy, czy inne związkowe projekty. Działacze ponoć potraktowali ten temat z przymrużeniem oka, raczej go ucinając, czy sugerując, że to nie są sprawy na teraz. To miał być jedyny wątek tego spotkania dotyczący rzekomych interesów Stasiaka ze związkiem.

Ukarany za piłkarską korupcję może dawać na futbol

Tu ciekawostka. Choć jakakolwiek forma wsparcia PZPN lub poważnego klubu piłkarskiego przez osobę, która za korupcję wciąż jest zawieszona, wydaje się abstrakcją i byłaby strzałem w stopę, to z prawnego punktu widzenia nie jest wykluczona. W art. 19 Regulaminu Dyscyplinarnego czytamy, czego taki ukarany nie może robić (wersja paragrafu z 2016 roku):

§3 Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej.

To był przepis tworzony po to, by uniemożliwiać oficjalne i nieoficjalne funkcjonowanie w piłkarskich strukturach skorumpowanym działaczom, jako pracownikom, współpracownikom czy szarym eminencjom klubów. Jednak radcy prawni, z którymi rozmawialiśmy i osoby z Komisji Dyscyplinarnej PZPN przyznają, że trudno byłoby zastosować ten zapis, do podmiotu z zewnątrz, np. sponsora: konkretnej osoby, jego firmy, czy też spółki, kogoś, kto chciałby przekierować do futbolu swoje pieniądze.

Co ciekawe, kilka lat temu związek luźno omawiał projekt wewnętrznych zasad, czegoś w rodzaju kodeksu dobrego postępowania, w którym chciano zawrzeć zapis zakazujący pracownikom związku wszelkich kontaktów z osobami skazanymi za korupcję. Temat się jednak rozpłynął. Zastanawiano się też czy można w jakiś sposób uniemożliwić takim osobom zasiadanie na eksponowanych miejscach podczas meczu. Czasem zdarzało się bowiem na reprezentacji, że na tzw. lożach GOLD siedziały osoby wyrzucone niegdyś za korupcję ze świata piłki.

Wróćmy jednak do Stasiaka i tego, co po finale Ligi Europy działo się w kolejnych dniach i niecałe trzy tygodnie później w Kiszyniowie, gdzie biznesmen poleciał z reprezentacją. O tym, kto go tam zaprosił, czytaliśmy w dwóch oświadczeniach, a wylot w końcu skomentował też sam Stasiak, złapany na urlopie nad morzem, przez "Fakt".

- Zaprosiła mnie firma Inszury i może nie powinienem był lecieć, ale miałem tam w Mołdawii biznesy do załatwienia na miejscu i to mnie ostatecznie przekonało do tej podróży - tłumaczył, znów wplątując w futbol prywatne interesy. Firma Inszury też nieco zdejmuje z siebie odpowiedzialność za Stasiaka na reprezentacyjnej wycieczce, sugerując niefortunność sytuacji.

- To było tak, że ktoś - ja wiem kto, ale proszę mi wybaczyć, że nie będę ujawniał personaliów tej osoby - dostał od nas dwa bilety. I to właśnie ta osoba zaprosiła pana Stasiaka na wyjazd i mecz do Mołdawii - wyjaśnił w rozmowie ze Sport.pl właściciel firmy Grzegorz Krupa, którego w Kiszyniowie nie było. Szymon Jadczak z WP.pl opublikował dokument, z którego wynika, że sponsorzy kadry mieli przesłać do PZPN dane gości mołdawskiej wycieczki do 5 czerwca. Kto ostatecznie poleci z kadrą, rozstrzygało się zapewne kilka dni przed tym terminem. Czy Stasiak mógł się szykować do podróży do Kiszyniowa dopiero po spotkaniu w Budapeszcie? Czy wiedział dużo wcześniej, że w Mołdawii będzie gościem PZPN? To pytania otwarte. Jeśli wiedziałby wcześniej, to pewnie w Budapeszcie pożegnałby się z działaczami słowami "do rychłego zobaczenia". A może dalsze kontakty z przedstawicielami PZPN uznał za przydatne i o Kiszyniów w kilka dni postarał się sam, lub ktoś uznał, że warto go tam zaprosić.

Z akredytacją czy bez, czyli energiczny Stasiak na murawie

Stasiak z reprezentacją pojawił się w Kiszyniowie po południu 19 czerwca, czyli dzień przed meczem z Mołdawią. Tak jak goście i działacze PZPN wziął tego dnia udział w spacerze i uroczystej kolacji. To na niej przyjaciel reprezentacji Wojciech Gąssowski dostał życzenia i odebrał koszulkę z okazji nadchodzących 80. urodzin. To z tej kolacji pochodzą nagrania upublicznione przez Kanał Sportowy, na których widać, jak Stasiak śpiewa i robi za wodzireja pośród entuzjastycznie nastawionych gości. Z krótkiego filmu i opisów kolacji potwierdza się to, co o Stasiaku słyszymy - że jest obrotny, a z nawiązywaniem kontaktów nie ma problemów, w czym zawsze pomagał mu też sport.

20 czerwca, tuż po meczu z Mołdawią, energiczny Stasiak pojawił się na murawie stadionu. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał, że wszedł tam, bo miał akredytację typu All Access. To byłaby zdumiewające informacja, bo takie dostają najważniejsi członkowie federacji. Każda z nich może uzyskać maksymalnie 15 takich identyfikatorów. Stasiak wszedł na murawę, bo chciał przywitać się z Bożydarem Iwanowem z Polsatu Sport, który robił relację dla telewizji. Dziennikarza miał pamiętać z czasów, gdy sam działał w piłce. Kilka osób, które widziały Stasiaka na stadionie w Kiszyniowie, przekazuje nam, że nie zauważyły u niego żadnego identyfikatora, ani opaski. To samo potwierdził sam dziennikarz, którego Stasiak wówczas na murawie zagadał.

- Nie miał żadnej akredytacji, ani żadnej opaski – przekazał Iwanow. Warto zaznaczyć, że to zdarzenie miało miejsce ponad 70 minut po meczu, gdy stadion był już raczej pusty, a ochroniarze kierowali się do wyjścia. Stasiak wszedł na murawę, nie od strony trybuny głównej, tylko tej znajdującej się naprzeciwko niej.

Stadion w Kiszyniowie. Mecz Mołdawia Polska, fot. B.Kubiak

Sam biznesmen o całej mołdawskiej wyprawie nie chce rozmawiać. Od niego wiemy tyle, ile przekazał "Faktowi". – Bardzo żałuję, że wsiadłem do tego samolotu i poleciałem do Mołdawii na mecz. Przepraszam wszystkich kibiców naszej reprezentacji za tę sytuację - oznajmił. W kontekście tego, czy do futbolu chciałby w jakiś sposób wrócić, ucina temat. - Mój czas minął, dzisiaj wspieram sport młodzieżowy, pomagając tym, którzy do mnie przychodzą - przekazuje.

Gdy pytamy o Stasiaka tych, którzy go znają, czy współpracowników, słyszymy, że choć zwykle ma grubą skórę, to cała sytuacja go mocno zaskoczyła, a nawet przybiła. Na urlop udawał się chętnie. - Po co mi była ta Mołdawia? - powtarzał w swoim otoczeniu. Jednocześnie nie bardzo rozumie dlaczego po tym, jak trenerem bramkarzy reprezentacji był kilka lat temu skazany za korupcję Andrzej Woźniak, to wokół niego zrobiła się największa afera w polskiej piłce? Bronią go też bliscy znajomi.

- Jak słyszę tych, co pierwsi teraz krytykują Stasiaka, to mi się śmiać chce - mówi Tomasz Hajto. - Wypowiada się o nim Marek Koźmiński, ostatni, który powinien się wypowiadać w sprawach etyki. Sam dwa i pół roku siedział ze skazanym za korupcję Andrzejem Woźniakiem na kadrze przy jednym stole. Albo wynajmował swoją nieruchomość pod agencje masażu erotycznego – prosi, by zacytować go dokładnie Hajto.

Nie zmienia to faktu, że Stasiak stał się "bohaterem" afery, bo PZPN, zamiast szybko zareagować, sam tej aferze pomógł się rozkręcić. A Stasiaka, który przekonywał i przekonuje, że z piłką nie chce mieć nic wspólnego, futbolowy świat nadal przyciąga jak magnes.