PZPN już się nie wykręci. Od dawna wiedzieli o planach Stasiaka. Mocny dowód

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat afery w PZPN. Ujawniono, że na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią udał się skazany za korupcję Mirosław Stasiak. Po kilku dniach związek przekazał, że mężczyzna został zaproszony przez jednego ze sponsorów, a ostatecznie winę na siebie wzięła firma Inszury.pl. Teraz na jaw wychodzą kolejne fakty.

Cezary Kulesza i prezes Inszury o wszystkim wiedzieli. Niezbite dowody

Cezary Kulesza twierdził, że nie miał pojęcia o tym, że Stasiak miał lecieć do Mołdawii. - Nie, nie wiedziałem [że Stasiak jest na pokładzie samolotu - red.], po prostu jest sytuacja taka, że gdzieś tam się komuś wymknęła - tłumaczył się prezes PZPN w rozmowie z portalem Meczyki.pl. Z kolei właściciel Inszury.pl Grzegorz Krupa otwarcie mówi, że nie zna Stasiaka. - Nie znam tego pana. Nigdy w życiu nie widziałem go na oczy. To było tak, że ktoś - ja wiem, kto, ale proszę mi wybaczyć, że nie będę ujawniał personaliów tej osoby - dostał od nas dwa bilety. I to właśnie ta osoba zaprosiła pana Stasiaka na wyjazd i mecz do Mołdawii - wyjaśnił w rozmowie ze Sport.pl.

Szymon Jadczak z portalu WP SportoweFakty dotarł jednak do informacji, z której wynika, że PZPN i Krupa musieli znacznie wcześniej wiedzieć o planach Stasiaka. Dziennikarz ujawnił pismo, które PZPN wysłał do sponsorów. Dokument podpisany został przez Kuleszę oraz sekretarza Łukasza Wachowskiego - związek prosił w nim o przesłanie do 5 czerwca pełnej listy gości - wraz z ich danymi osobowymi - zaproszonych przez każdego ze sponsorów. Jak już wiemy, zaproszonym przez firmę Inszury.pl był Stasiak. "Oto dowód: PZPN wiedział, że Mirosław Stasiak leci z kadrą do Mołdawii" - napisał na Twitterze Jadczak, prezentując ów dokument.

Jadczak ujawnił również między innymi, że firma Inszury.pl zaczęła działanie dopiero kilka miesięcy po ogłoszeniu współpracy z PZPN.