Zgrzyt na linii Lewandowski - PZPN. "Zaniepokojony". Będą zmiany

Napisać, że atmosfera wokół reprezentacji Polski jest zła, to jak nic nie napisać. Niedługo miną dwa lata, od kiedy prezesem został Cezary Kulesza i nasuwa się wniosek, że cofamy się do czasów kadencji Grzegorza Laty. PZPN znowu ma fatalny wizerunek. Ale nie ma co się dziwić, wystarczy spojrzeć na ostatnie dwa lata w pigułce.

Wszystko zaczęło się od wyjątkowo niefortunnej konferencji prasowej Czesława Michniewicza, który był kompletnie nieprzygotowany na pytania dotyczące afery korupcyjnej, choć było oczywiste, że takie się pojawią. Skandalem okazało się również zatrudnienie "Gruchy" w roli ochroniarza kadry. W końcu "Grucha" był oskarżony o udział w grupie przestępczej. Ale ostatnie miesiące są dla PZPN-u jeszcze gorsze. Kibice doskonale pamiętają aferę premiową, która wybuchła podczas mundialu w Katarze. Głośno było także o konflikcie na linii Grzegorz Krychowiak - doktor Jacek Jaroszewski, którzy pokłócili się o wspólny biznes.

PZPN chce opublikować listę ukaranych za korupcję. Jeden problem

A najnowszy skandal dotyczy skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka, który pojawił się w Kiszyniowie podczas przegranego meczu z Mołdawią. Mało tego! Kulesza próbował zatuszować jego obecność, aż w końcu zrzucił winę na sponsorów. A sponsorzy - jak np. firma Tarczyński - chcą się wycofywać ze współpracy z federacją. Głos w tej sprawie zabrał Mateusz Borek, który od ponad 20 lat jest blisko reprezentacji.

Borek zdradza szczegóły

- Jak na całą sytuację może patrzeć twoim zdaniem Robert Lewandowski? - spytał reporter kanału "AntyFakty".

- Ja nie muszę mówić "moim zdaniem", tylko wiem, że management Roberta kieruje cały czas zapytania do federacji, patrząc zaniepokojony na pewne ruchy. Np. na obecność pewnych ludzi na pokładzie samolotu, bo najzwyczajniej w świecie Robertowi Lewandowskiemu nie jest to potrzebne - powiedział Borek.

I dodał, że od kolejnych zgrupowań PZPN wprowadzi nową politykę co do listy gości podczas lotów reprezentacji, by nie dochodziło do podobnych scen.