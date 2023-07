Polski Związek Piłki Nożnej nie ma za sobą najlepszych tygodni. Wszystko zaczęło się od kompromitującej porażki reprezentacji Polski z Mołdawią 2:3 w eliminacjach do Euro 2024. Kilkanaście dni po tym okazało się, że w samolocie lecącym do Kiszyniowa znalazł się skazany za korupcję Mirosław Stasiak. Po serii wizerunkowych wpadek związanych z mało jasnymi oświadczeniami okazało się, że Stasiak poleciał jako osoba towarzysząca z listy firmy Inszury.pl.

Właściciel Inszury.pl przerywa milczenie ws. Stasiaka. "Nie znam tego pana"

Gdy wydawało się, że cała sprawa ucichnie i PZPN będzie miał względny spokój, to w niedzielę gruchnęła wieść, że saudyjskie Al-Shabab chce Fernando Santosa jako swojego trenera. Po kilku godzinach związek wreszcie dodzwonił się do Portugalczyka, który za pośrednictwem prezesa Cezarego Kuleszy przekazał, że ma ważny kontrakt z drużyną narodową.

W obliczu tych wszystkich afer, niedomówień i wpadek wizerunkowych padło pytanie - jak to odbije się na sprzedaży biletów na najbliższy mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi w eliminacjach do przyszłorocznego Euro, który zostanie rozegrany 7 września. Grupa Ultras Polska przed kilkoma dniami zachęciła do bojkotu tego spotkania. "Ruszamy z akcją #pustynarodowy. W 2009 roku akcja "pusty stadion" się udała. Dlatego będziemy dążyć do protestu kibiców przeciwko PZPN!" - apelowali.

PZPN ma problem ze sprzedażą biletów na mecz z Wyspami Owczymi

Jak to wygląda dziś? To postanowił sprawdzić portal Goal.pl, który poinformował, że dotychczas sprzedało się około dziesięciu tysięcy biletów (Stadion Narodowy ma pojemność 58 tys. osób). "To fatalny wynik, bo przecież żywo pamiętamy dwie całkiem świeże "afery" biletowe, gdy zarówno w przypadku domowego meczu z Chile przed wylotem do Kataru, jak i tego z Czechami w Pradze, wszystkie wejściówki rozeszły się w ciągu chwili, za co przede wszystkim były odpowiedzialne "koniki"" - czytamy w tekście.

PZPN chce opublikować listę ukaranych za korupcję. Jeden problem

Obniżka cen biletów? "Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć"

PZPN na początku sprzedawał bilety na sektory widoczne w telewizji w obawie, że na meczu z Wyspami Owczymi faktycznie będą puste trybuny. To standardowe działanie, ale w ostatnich latach związek nie musiał go stosować. Do tego ceny biletów dalej nie należą do najniższych. Te wynoszą od 120 do 240 złotych.

"Nikt, kogo o to pytamy w związku, nie jest w stanie jednak odpowiedzieć, czy na przykład dojdzie do korekty cen biletów, które są mocno niedopasowane do sytuacji" - informuje Goal.pl.

Spotkanie z Wyspami Owczymi, jakkolwiek by to nie brzmiało, będzie kluczowe dla reprezentacji Polski. Po zaledwie jednej wygranej i dwóch porażkach w eliminacjach do Euro 2024 Biało-Czerwoni zajmują czwarte miejsce w grupie i tracą cztery punkty do pierwszych Czechów.