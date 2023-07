Kosowski wypunktował Santosa. Cała lista. Wskazał następcę

Atmosfera wokół reprezentacji Polski robi się coraz gęstsza. Jeszcze na dobre nie ucichły afery z lotem skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka do Mołdawii oraz konfliktem na linii Grzegorz Krychowiak - lekarz kadry Jacek Jaroszewski, a już wybuchła następna. W nocy z soboty na niedzielę w arabskich mediach gruchnęła informacja, że selekcjoner Fernando Santos ma zerwać umowę z reprezentacją i udać się do saudyjskiego Al Shabab.

Plotki na ten temat mogły przywołać tylko jedno skojarzenie. "Powtórka z Paulo Sousy?" - dopytywał w felietonie dla "Przeglądu Sportowego" 52-krotny reprezentant Polski, Kamil Kosowski. Choć prezes PZPN-u Cezary Kulesza zdementował te pogłoski, Kosowski rozważał, co by się stało, gdyby faktycznie ten scenariusz się zrealizował. "Pewnie kibice podzielą się na dwa obozy - czy to kłopot, czy rozwiązanie naszych problemów? Bo jeżeli funkcja selekcjonera byłaby do zagospodarowania, naturalnym kandydatem byłby człowiek, który chwilowo jest na urlopie, ale pewnie chciałby z reprezentacją Polski pracować, czyli Marek Papszun" - zauważył.

Kosowski najwyraźniej sam zalicza się do drugiego z tych obozów. Na dotychczasowej pracy Portugalczyka nie zostawił suchej nitki. "Popatrzmy na wyniki. Czy coś dobrego wprowadził Santos? Czy wyniki się polepszyły? Czy nasza gra uległa zmianie? Nie! Nie możemy też mówić o tym, że w Polsce nie mamy trenerów. Czy selekcjonerem zostałby Papszun, Skorża lub Michał Probierz, Marcin Brosz lub Jan Urban - patrząc na eliminacje z każdym z tych trenerów byłoby po prostu lepiej"- kontynuował. Rzucił także hipotezę, że gdyby blamaż z Mołdawią w Kiszyniowie przytrafił się za kadencji któregoś z polskich trenerów, od razu doszłoby do dymisji.

Jak na razie trudno bronić Santosa. Pod jego wodzą kadra doznała dwóch druzgocących klęsk - z Czechami 1:3 i Mołdawią 2:3. W eliminacjach do Euro 2024 zajmuje przedostatnie miejsce w grupie z zaledwie trzema punktami za wymęczoną wygraną z Albanią (1:0). - Najlepiej, gdyby selekcjoner sam zabrał głos - podsumował Kosowski. Selekcjoner na plotki odpowiedział tylko za pośrednictwem Cezarego Kuleszy.