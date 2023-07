Spięcie w PZPN po burzy z Santosem. "Nawet to mu nie wyszło"

Nie jest to dobry okres dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najpierw kompromitująca porażka reprezentacji w spotkaniu z Mołdawią (2:3), następnie afera z wyprawą Mirosława Stasiaka do Kiszyniowa i bunt sponsorów związany z zaistniałym incydentem, a to wcale nie koniec. W niedzielę od samego rana media spekulują o informacji, która wstrząsnęła polskimi kibicami. Mianowicie selekcjoner Fernando Santos rzekomo potajemnie dogadał się z zespołem Al Shabab i podobnie jak niespełna dwa lata temu Paulo Sousa chce zostawić naszą kadrę na lodzie. Długo nie było żadnego konkretnego stanowiska w tej sprawie aż do teraz.

Łukasz Wachowski wyjaśnia sytuację z Santosem. I uderza w Kwiatkowskiego. "Nawet to mu nie wyszło"

Przez cały dzień duża fala krytyki spadała na PZPN, zwłaszcza kiedy rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski zamieścił na Twitterze wymowny wpis, odnosząc się do braku kontaktu z Portugalczykiem. Informowaliśmy o tym, że Fernando Santos odebrał wreszcie telefon i przekazał jasne stanowisko w sprawie pracy z naszą kadrą. "Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Liczę na Wasze wsparcie w walce o Mistrzostwa Europy" - napisał na Twitterze prezes Cezary Kulesza, cytując trenera.

Nie tak dawno do plotek odniósł się też sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, który nie omieszkał wbić szpilki rzecznikowi polskiej kadry. - Tak, udało się dodzwonić do Fernando Santosa, chociaż ja nie wiem do końca, o co chodziło, z tym że ktoś się nie mógł dodzwonić. Gdzieś chyba Kuba (Kwiatkowski - przyp. red) w ferworze walki... Ma ostatnio słabszą passę, można powiedzieć. Z tym dzwonieniem mu nawet nie wyszło - powiedział w programie Kanału Sportowego.

Fernando Santos przekazał wiadomość do polskich kibiców. Jaśniej się nie dało

- Ja zadzwoniłem, trener odebrał, porozmawialiśmy i wydaje mi się, że to, co zostało napisane, rozwiewa wszystkie wątpliwości. Trener powiedział: Słuchaj, ja jestem poważnym człowiekiem i jeżeli cokolwiek byłoby na rzeczy, to pierwszy, kto by się o tym dowiedział, to bylibyście Wy, federacja PZPN. Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i to zamyka temat - dodał.

Na słowa Wachowskiego zareagował na Twitterze Jakub Seweryn. "Widać, że polityka coraz mocniej wchodzi w PZPN. Jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Do 18:15 nie było żadnego kontaktu z selekcjonerem. Ale niedziwne, że potem komunikacja tak wygląda" - napisał dziennikarz Sport.pl

Nie wiadomo, o co konkretnie chodziło Wachowskiemu, kiedy zakomunikował, że Kwiatkowski ma ostatnio słabszą passę. Można jedynie domyślać się, że chodzi o niedawny wywiad partnerki rzecznika kadry Agaty Załęckiej, w którym poruszyła m.in. bardzo intymne tematy dotyczące ich związku.