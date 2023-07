Santos uwielbia odpoczywać. Robi to nawet teraz. Policzono, ile wykorzystał urlopu

Obrazek starszego człowieka z podpisem "Bycie kibicem [tu wpisz nazwę klubu - red.] wcale nie jest stresujące" jest często wykorzystywanym memem w internecie. Chyba podobnie można napisać o pracy selekcjonera reprezentacji Polski, gdyż Fernando Santos wyjątkowo często odpoczywa od pracy.

Santos ma w Polsce prawdziwe wczasy. Blisko połowa kadencji na urlopie

Portugalczyk w styczniu został mianowany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Miał - w przeciwieństwie do Paulo Sousy - mieszkać w Warszawie i aktywnie przyglądać się poczynaniom potencjalnych reprezentantów w ekstraklasie. Santos częściej przebywa jednak na urlopie.

Najnowsze informacje ws. Fernando Santosa! Prosto z Arabii Saudyjskiej

W niedzielę wybuchła informacja, że Fernando Santos może zostać nowym trenerem Al-Shabab, co wywołało spore poruszenie w naszym kraju. Nastąpiła reakcja Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych" - czytamy w absurdalnym wpisie na Twitterze. Jak poinformował Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl, władze federacji nie mogą skontaktować się z selekcjonerem.

Ostatni urlop Portugalczyka trwał od następnego dnia po meczu z Mołdawią przegranym 2:3 do momentu pojawienia się trenera na Superpucharze Polski Rakowa z Legią trzy tygodnie później. Następnie wrócił do ojczyzny. Wedle wcześniejszych informacji medialnych, Santos ma wrócić do pracy w sierpniu. Co oznacza kolejne minimum dwa tygodnie urlopu.

PZPN reaguje na sensacyjną ofertę dla Fernando Santosa. "Jak Paulo Sousa"

Jak podsumował portal sport.tvp.pl 68-latek w trakcie pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski, którym jest już sześć miesięcy, odpoczywał w sumie 10 tygodni, a więc 2,5 miesiąca. W każdym możliwym momencie ucieka do Portugalii, choć nietrudno mu się dziwić, patrząc na wszelkie afery wokół PZPN-u.