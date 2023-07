Na takie odszkodowanie może liczyć PZPN po odejściu Santosa. Nie uczą się na błędach

Po pół roku Fernando Santos może przestać pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Wszystko z powodu oferty, jaką miał otrzymać z Al-Shabab, czyli jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Takie informacje przekazał użytkownik Twittera, Saeed Al-Rubaie. "Jeżeli to prawda, rozgrywa wszystko jak Paulo Sousa, czyli za naszymi plecami - usłyszeliśmy w niedzielę rano w PZPN, gdzie pytaliśmy o Santosa i sensacyjne doniesienia z Arabii Saudyjskiej" - czytamy w tekście Bartłomieja Kubiaka, opisującego obecną sytuację wokół Santosa i PZPN-u.

Rzecznik reprezentacji Polski nie wytrzymał. "Myślisz, że nie próbujemy?

PZPN nie wyciągnął wniosków z przypadku Paulo Sousy

Ciągły brak zdementowania informacji podanej przez Saudyjczyka sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań nt. tego, kto poprowadzi reprezentację Polski w kolejnych spotkaniach. Na co też może liczyć PZPN, jeśli Santos otrzymał od Al-Shabab propozycję nie do odrzucenia pod kątem finansowym?

Gdy w grudniu 2021 roku Paulo Sousa opuścił reprezentację Polski na rzecz Flamengo, to PZPN otrzymał odszkodowanie, które miało wynieść około dwóch milionów złotych. Santos mógłby oczywiście rozwiązać umowę za porozumieniem stron, ale wydaje się to mało prawdopodobny scenariusz.

Co najciekawsze - PZPN miał nie wyciągnąć wniosków z sytuacji z Sousą i w kontrakcie Santosa nie znalazła się kara za jednostronne zerwanie umowy. Tak przynajmniej informuje "Przegląd Sportowy". "Zamiast konkretnej kary umownej PZPN może liczyć się na odszkodowanie, które regulują przepisy FIFA. W grę wchodzi kwota, jaką Portugalczyk zarobiłby do końca obowiązywania kontraktu" - czytamy.

Cztery miliony złotych mógłby otrzymać PZPN w przypadku odejścia Fernando Santosa

Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do końca eliminacji Euro 2024 z opcją przedłużenia na kolejne kwalifikacje, ale tylko w przypadku awansu Polaków na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Z tego powodu można założyć, że Santosowi zostało jeszcze ponad pięć miesięcy kontraktu.

"Związek ma mu jeszcze do wypłacenia ponad cztery miliony złotych. Gdyby Portugalczyk chciał odejść już teraz, musiałby (on lub jego nowy pracodawca) zapłacić właśnie taką sumę. W przeciwnym razie sprawa trafiłaby do FIFA" - informuje "Przegląd Sportowy". Chociaż taka kwota może wydawać się duża z polskiej perspektywy, tak z punktu widzenia Saudyjczyków mogą to być "grosze", które zapewnią im bezproblemowy podpisanie umowy z Fernando Santosem.