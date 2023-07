Polskie kluby już drwią sobie z komunikatu PZPN-u. "Trener odbiera"

Fernando Santos przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski i zostanie trenerem saudyjskiego Al-Shabab? Taka informacja wstrząsnęła w niedzielę piłkarską polską. "Jak udało mi się potwierdzić u jednej z osób pracujących w strukturach ligi arabskiej, na tę chwilę Portugalczyk nie został zarejestrowany jako trener Al-Shabab, nie została też wystawiona wiza na jego nazwisko, a bez niej nie da się dostać do Arabii Saudyjskiej" - poinformował Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

Santos może porzucić reprezentację Polski. Oto dwaj najbardziej pożądani następcy

Od niedzielnego poranka wszyscy zadają sobie pytanie - na ile prawdziwe są doniesienia Saeeda Al-Rubaiego, który jako pierwszy poinformował o tym, że Santos miałby objąć klub w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście na to wszystko zareagował Polski Związek Piłki Nożnej, publikując kuriozalny komunikat.

"Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych" - czytamy w lakonicznym komunikacie, który pojawił się na Twitterze.

Śląsk Wrocław i Stal Nysa wyśmiewają komunikat PZPN-u.

Oświadczenie opublikowane przez PZPN szybko podchwyciły polskie kluby, które postanowiły poinformować kibiców o sytuacji swoich trenerów. "Trener przebywa aktualnie na przerwie międzysezonowej. Tydzień temu był w Pucku i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych" - napisano na profilu siatkarskiej PSG Stali Nysa, której trenerem jest Daniel Pliński.

"Trener Jacek Magiera na całe szczęście odbiera telefon i przypomina, że już w sobotę widzimy się na Tarczyński Arena" - poinformował Śląsk Wrocław, zapraszając kibiców na mecz drugiej kolejki ekstraklasy z Zagłębiem Lubin.

PZPN nie może skontaktować się z Fernando Santosem

Tweet Śląska Wrocław nawiązuje do konsternacji, jaka zapanowała w PZPN-ie po doniesieniach związanych z przenosinami Santosa do Al-Shabab. "Związek niedzielny poranek zaczął zatem od telefonu i wysłania wiadomości do Santosa z prośbą o odniesienie się do podawanych informacji. Ten jednak na razie jest nieuchwytny" - napisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.