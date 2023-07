Pazdan wyznał. Euro okupił problemami z psychiką. "Żyłem jak robot"

Rok 2016 dla Michała Pazdana był okresem niezwykle intensywnym. Środkowy obrońca był piłkarzem pierwszego składu reprezentacji Polski, która na mistrzostwach Europy dotarła ćwierćfinału, a on sam wyróżniał się bezbłędną grą w defensywie. Jesienią natomiast rozpoczął z Legią Warszawa historyczne zmagania w Lidze Mistrzów, gdzie stołeczny klub mierzył się z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona.

Michał Pazdan kiedyś był w świetnej formie. Kryło się za tym obciążenie psychiczne

Legia zajęła wówczas trzecie miejsce w grupie, tym samym dostając się do 1/16 finału Ligi Europy, gdzie skromnie, bo 0:1 w dwumeczu uległa Ajaxowi Amsterdam. Pazdan po latach w rozmowie z Jakubem Białkiem dla Weszło przyznaje, że tamten okres nie był łatwy dla jego psychiki.

Mistrzostwa Europy wprowadziły byłego reprezentanta Polski w istną manię analizowania i rozmyślania nad nadchodzącymi meczami. W związku z tym wielokrotnie nie mógł spać, a w normalnym, codziennym życiu nie funkcjonował za dobrze. Pomógł mu wyjazd do Turcji, gdzie przez dwa i pół roku występował w tamtejszym Ankaragucu. Jak sam wyznaje, gdyby nie ten transfer, od trzech lat nie grałby w piłkę, bo obciążenie psychiczne wyniszczyłoby go. - Pięć lat wytrzymasz, ale więcej nie, wypalisz się - mówi.

Michał Pazdan wspomina mistrzostwa Europy. Nie przesypiał nocy. "Żyłem jak robot"

Były reprezentant Polski wyznaje, że miał obsesję na punkcie utrzymania poziomu z Euro 2016. - Łącznie zagrałem pewnie koło pięćdziesięciu meczów po nieprzespanej nocce, ale największe problemy z zasypianiem były właśnie po Euro. Po powrocie z turnieju powiedziałem sobie, że muszę za wszelką cenę utrzymać się na tym poziomie. [...] Z czasów Legii wielu rzeczy tak naprawdę nie pamiętam. Ja wtedy praktycznie nie żyłem. Albo inaczej: żyłem jak robot - przyznaje.

35-latek przywołał też rozmowy z kolegami z reprezentacji. Przytoczył słowa jednego z nich, który po latach stwierdził, że ten na zgrupowaniach był myślami gdzieś indziej, kompletnie nieobecny. - Doskonale rozumiem, dlaczego mnie tak odbierali. Gdy siedzieliśmy przy kawie, oni sobie po prostu rozmawiali. A ja? No cóż, byłem trochę… inny. Niby byłem z nimi ciałem, ale w rzeczywistości przeprowadzałem w głowie wielką analizę tego, co najlepiej zrobić przed meczem i o której - opowiada.

Pazdan opowiedział też o tym, jak wyglądały jego wieczory i noce przed meczami na mistrzostwach. Obrońca mimo wszelkich starań nie mógł zasnąć, gdyż jego głowę nachodziły raz po raz kolejne myśli o ruchach rywali na boisku i o tym, jak ich zatrzymać. Jak wspomina, w pewnym momencie mania perfekcyjności przeniosła się z boiskowych przemyśleń na każdy aspekt jego dnia jako sportowca. - Zaraz, jeszcze śniadanie. Wciąż nie podjąłem decyzji. Co zjem w dniu meczu? Jakie przekąski? Brać kreatynę w dniu spotkania rano czy może jednak odpuścić? Trzy gramy? Może załaduję pięć, żeby mieć więcej siły? Ale wtedy spadnie mobilność - powiedział, przywołując swoje myśli z tamtego czasu.

Opowiedział także o sytuacji, gdy brak snu miał wielki wpływ na jego samopoczucie przed meczem. Takim spotkaniem było starcie z Irlandią Północną na mistrzostwach Europy. Pazdan mimo dogłębnego przestudiowania wszystkich rywali doznał paraliżu, gdy spojrzał na jednego z Irlandczyków i zdał sobie sprawę, że mimo analiz nic o nim nie pamięta. - Nie potrafiłem przypomnieć sobie żadnego faktu o przeciwnikach. A przecież tyle ich przyswoiłem przed spotkaniem. [...] No to pięknie. No to się załatwiłeś. Po krótkiej chwili pojawia się studząca myśl: dobra, trudno. Wdrażamy plan awaryjny - wspomina. Wyznał także, że od sześciu lub siedmiu lat współpracuje z psychologiem, co bardzo mu pomogło w kwestii zdrowego podejścia do pracy.

Obecnie Michał Pazdan jest zawodnikiem trzecioligowej Wieczystej Kraków, z którą niedawno podpisał kontrakt jako wolny gracz, po wygaśnięciu umowy z Jagiellonią Białystok. Zagra tam z innym byłym reprezentantem Polski, Rafałem Pietrzakiem, który również do Krakowa przeniósł się w tym oknie transferowym.