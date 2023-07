Eksperci o plotkach w sprawie odejścia Santosa. "Może przejrzał na oczy"

Czy Fernando Santos zaledwie po półrocznej kadencji opuści reprezentację Polski? Takie informacje przekazały saudyjskie media, które twierdzą, że Portugalczyk może zostać trenerem tamtejszego Al-Shabab. Ponoć do poniedziałku ma pojawić się oficjalny komunikat w tej sprawie, jednak polscy eksperci już teraz komentują i przewidują scenariusze związane z odejściem 68-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Eksperci wypowiedzieli się nt. odejścia Santosa. "Zupełnie inna półka finansowa"

Dziennikarze i eksperci piłkarscy skomentowali doniesienia o odejściu Santosa w mediach społecznościowych. Co ciekawe, wielu z nich uważa, że taki ruch portugalskiego selekcjonera był do przewidzenia. Głosy w tej sprawie są jednak różne.

"Przecież jak Santos odejdzie do Arabii to wszystkie "grandfathers of forest" będą miały taką pożywkę w kontekście selekcjonera-Polaka, że głowa mała. To pół biedy, ale śmiem przypuszczać, że Kulesza i baronowie też. Bo nie ucieknie jak Portugalczycy."- stwierdził dziennikarz Sport.pl, Filip Modrzejewski.

"Inna rzecz, że z całym szacunkiem do Flamengo, mówimy o zupełnie innej półce finansowej. Tutaj nawet jakby miał Fernando Santos wpisaną większą klauzulę, to Arabowie na luzie by to zapłacili. A i sama pensja dla Santosa pewnie i kilkakrotnie większa." - przyznał Jakub Seweryn ze Sport.pl, zwracając uwagę na aspekt finansowy.

"Jeszcze tylko tego brakuje, żeby Fernando Santos spakował się i ruszył do Arabii Saudyjskiej." - napisał Sebastian Staszewski.

"Cała ta sytuacja wymaga OŚWIADCZENIA. Czekamy" - pisał Adam Sławiński.

Raków negocjuje z napastnikiem. Może go sprowadzić z Francji, piłkarz potwierdza

"Komunikat PZPN po odejściu Fernando Santosa. Felipe! Dziękujemy za Twoją pracę z kadrą. Poświęcenie i zaangażowanie w życie nie tylko reprezentacji, ale też całej organizacji. Dziękujemy za świetne mecze z Czechami i Mołdawią. Do zobaczenia na piłkarskim szlaku! ŁNP." - stwierdził z nutką ironii Mateusz Ligęza.

"Człowiek wstaje szczęśliwy, bo niedziela, bo będzie chwila oddechu, a tu info, że Santos ma opuścić repkę... Drogi PZPN, dalibyście chociaż kilka dni luzu - tymi słowami sytuację opisał Łukasz Kowalski.

Prezes klubu Serie A potwierdza. Złożył ofertę za Zielińskiego

"Człowiek wstaje rano i dowiaduje się, że Fernando Santos może uciec do Arabii. Szczerze mówiąc, jeżeli te doniesienia okażą się prawdą, nie będę się Portugalczykowi dziwił. Afera aferą pogania, atmosfera jest grobowa. Może przejrzał on już na oczy, w jaki pie****nik się władował." - grzmiał Trokielewicz.

"Jeśli Fernando Santos faktycznie by odszedł (nie chce mi się wierzyć, choć z drugiej strony wielu na jego miejscu szukałoby wyjścia awaryjnego po ostatnich wydarzeniach), to największym wygranym okaże się Marek Papszun." - przyznał Kamil Kania, wskazując na byłego trenera Rakowa.

"Abstrahując od wiarygodności źródła - a ja bym się Santosowi nie dziwił w ogóle. Też bym nie chciał pracować w tak toksycznym, autodestrukcyjnym miejscu jak nasza kadra i PZPN." - pisał Mariusz Bielski.

"Odejście Fernando Santosa do Arabii nie jest żadnym zaskoczeniem. Wcześniej pisałem, że taki scenariusz jest możliwy, a nawet przewidywałem przejście do saudyjskiej piłki. To najlepsze rozwiązanie, zarówno dla PZPN jak i trenera. - stwierdził Maciej Łanczkowski.

"Martwiłbym się, gdyby Fernando Santos NIE MIAŁ plotki łączącej go z Arabią Saudyjską, bo takie mają dziś chyba wszyscy, z którymi świat futbolu jeszcze się liczy." - pisał Mateusz Rokuszewski.