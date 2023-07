Jeszcze długo afera z Mirosławem Stasiakiem będzie się odbijała czkawką Polskiego Związkowi Piłki Nożnej. Firma Inszury.pl przyznała się, że to na jej zaproszenie działacz skazany za korupcję w futbolu znalazł się w samolocie reprezentacji, który leciał na mecz z Mołdawią do Kiszyniowa. Wtedy Biało-Czerwoni zaliczyli kompromitującą porażkę 2:3, którą po czasie przykryły działania i pokrętne tłumaczenia obecnych włodarzy PZPN.

- Nie, nie wiedziałem (że Stasiak jest na pokładzie samolotu), po prostu jest sytuacja taka, że gdzieś tam się komuś wymknęła. No i teraz ja już nie chciałbym wracać do tego - mówił w rozmoie z Meczyki.pl prezes PZPN-u, Cezary Kulesza przed meczem o Superpuchar Polski między Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa.

Na pomoc prezesowi ruszył wiceprezes związku, a zarazem prezes Podkarpackiego ZPN, Mieczysław Golba. - Prezes stwierdził, że nie zna pana Stasiaka i nie mam powodu mu nie wierzyć. Nie zauważyłem, aby prezesa i pana Stasiaka łączyły jakieś relacje. W tej całej aferze jest pięć procent winy związku czy prezesa. Pewne jest jedno - pan Stasiak to żaden kolega, ani partner PZPN-u - stwierdził w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Wszystkie te słowa brzmią jak pokrętne tłumaczenie całej sytuacji i odwracanie kota ogonem, ponieważ Krzysztof Stanowski w Kanale Sportowym pokazał, że Mirosław Stasiak na bankiecie przed meczem z Mołdawią bawił się w najlepsze i znajdował się nawet na zdjęciach obok Cezarego Kuleszy.

Sekretarz generalny PZPN odniósł się do afery z Mirosławem Stasiakiem

Całą aferę ze Stasiakiem nagłośnił Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Dziennikarz nie odpuszcza tematu i regularnie na Twitterze wywołuje do tablicy związkowych działaczy, którzy odpowiadają na jego pytania. - To jest żart, co wyprawia PZPN z Cezarym Kuleszą i Łukaszem Wachowskim. Uporczywe lekceważenie dziennikarzy i sabotowanie ich pracy. Mam nadzieję, że Rafał Brzoska [prezes InPostu - przyp. red] z innymi sponsorami wstrząsną związkiem. Na ministerstwo sportu i turystyki i Kamila Bortniczuka niestety nie liczę z wiadomych powodów - napisał w sobotnie przedpołudnie Jadczak, publikując zdjęcie, na którym widać prezesa Kuleszę, ministra Bortniczuka i kontrowersyjnego posła Łukasza Mejzę.

- Szanowny Panie Redaktorze, PZPN szanuje pracę wszystkich dziennikarzy. Nikt nie jest lekceważony. Pytania do Związku nadsyła wielu dziennikarzy. A my zawsze dokładamy starań, aby zmieścić się w 14 dniach, które na odpowiedź przewiduje prawo. Na marginesie dodam, że od otrzymania pańskich pytań do przesłania Panu odpowiedzi, minęły dwa dni robocze. Pozdrawiam - odpisał po kilkunastu minutach sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.

Wachowski nie odniósł się w żaden sposób do afery ze Stasiakiem, a Jadczak szybko wytknął mu, że na odpowiedzi czeka blisko miesiąca. - Jest postęp!!! Pan Łukasz Wachowski żyje i reaguje na wiadomości od dziennikarzy. A co do przestrzegania prawa, to do dziś nie odpowiedzieli Państwo na maile z 23.06, 26.06 i 14.07 więc niech Pan już lepiej nic nie dodaje na marginesie - napisał.

- Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości: kolejne wizerunkowe wpadki są kwestią czasu, bo najważniejszym osobom w federacji brakuje społecznej wrażliwości i umiejętności przewidzenia, jakie reakcje w środowisku wywołają ich decyzje. Wielu z nich bagatelizuje kwestię PR i budowania wizerunku - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, opisując całe zamieszanie związane z PZPN-em i Mirosławem Stasiakiem.