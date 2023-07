Osiem zarzutów Jaroszewskiego do Krychowiaka. Lekarz kadry wysłał listę

W reprezentacji Polski wybuchła kolejna afera. Tym razem Grzegorz Krychowiak oskarżył lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego o potajemne przejęcie kontroli nad kliniką medyczną, która była ich wspólnym biznesem. Piłkarz miał zainwestować kilka milionów złotych. Jaroszewski nie zgadza się z oskarżeniami. - To nie ja oszukałem, a sam zostałem oszukany. Przejąłem spółkę zgodnie z przepisami. Nie mogłem okraść braci Krychowiaków, bo kwoty wpłacone przez nich są jedynie zwrotnymi pożyczkami z oprocentowaniem - powiedział.

Jacek Jaroszewski wysyła listę zarzutów

Jaroszewski twierdzi, że brat Grzegorza Krzysztof Krychowiak nie dopuszczał pozostałych wspólników do dokumentów. Z czasem dochodziło do coraz większych spięć i wszystko przerodziło się w otwarty konflikt. Lekarz kadry nie zamierza jednak jedynie bronić się przed zarzutami braci, ale przeszedł również do ataku. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" przedstawił listę zarzutów do Krychowiaka.

Lista zarzutów Jacka Jaroszewskiego, którą wysłał redakcji "Przeglądu Sportowego":

Prowadzenie spraw spółki niezgodnie z jej umową. Popełnienie ciągłego przestępstwa karno-skarbowego w postaci braku opodatkowania pożyczek udzielonych spółce podatkiem PCC od 7 mln zł. Dokonywanie przelewów finansowych bez uzgodnienia z udziałowcami Brak zwoływania walnych zgromadzeń udziałowców oraz konsultowania jakichkolwiek decyzji z Radą Nadzorczą Spółki. Podejrzenie celowego zawyżenia kosztów inwestycji w spółce, które zdaniem braci Krychowiaków wynosiły 4,5 mln zł, a po skorygowaniu przez biegłego wyniosły 2,6 mln zł, z czym po sprawdzeniu zgodził się oficjalnie Krzysztof Krychowiak i obiecał zwrot tych środków (których znaczną część nienależnie ponieśliśmy z Bambrem (Paweł Bamber, kolejny wspólnik - przyp. red.)). Pieniędzy nigdy nie zwrócił. Działanie na niekorzyść spółki na różne sposoby - np. płatność za rzeczy ruchome (USG za 300 tys.) nienależące do kliniki ze środków kliniki (tez naszych - składaliśmy się na to), podpisywanie umów sam za sobą między spółkami bez akceptacji RN. Pomimo wielu próśb, a w końcu ponagleń i żądań z naszej strony, Krzysztof Krychowiak przez ileś miesięcy odmawiał dostępu do wglądu w przelewy dokonywane z konta spółki. Do dziś nie zostały wydane dokumenty księgowe spółki Medklinika Inwestycje, co uniemożliwia pełną ocenę sytuacji prawnej i ekonomicznej spółki. Na koniec historii "do czasu przejęcia spółki Medklinika" ostateczna, kilkukrotna (mailowa) odmowa uporządkowania kilku oczywistych spraw, po których uporządkowaniu chcieliśmy dalej razem działać, zapominając o przeszłości. "Spuszczenie nas na drzewo" i odesłanie w mailu do prawników.

Jacek Jaroszewski nie daje za wygraną

W dalszej rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyjaśnił, że nie jest oszustem i nie ukradł niczego Krychowiakom. - Ja nie ukradłem nawet złotówki. Wszystko, co wnieśli bracia, to są pożyczki, które byliśmy i wciąż jesteśmy zobowiązani oddać. I to zrobimy. Cała wartość spółki, którą przejęliśmy, jest zerowa. Wszystkie dobra materialne są wartością spółki Medklinika Inwestycje, gdzie bracia wciąż mają 60 proc. udziałów, a my 40 - powiedział. I dodał, że nie rozumie, dlaczego bracia zdecydowali się na taki krok. Zapowiedział również, że jest gotowy odejść z reprezentacji, jeśli będzie to konieczne.