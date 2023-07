Kuriozalne tłumaczenie dyrektora firmy Kuleszy. "Nikogo nie obraziłem"

Afera w PZPN wokół lotu do Mołdawii z Mirosławem Stasiakiem (prawomocnie skazanym za korupcję) na pokładzie nabrała kuriozalnego obrotu. Ustalenia dziennikarzy w tej sprawie w szyderczy i obelżywy sposób atakował pewien użytkownik Twittera o nicku @RobertTask, broniąc tym samym związek i samego prezesa Cezarego Kuleszę. W końcu dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, który osobiście też był atakowany, ustalił tożsamość hejtera.

Pokrętne tłumaczenie dyrektora firmy Kuleszy. "Nie czuję, bym kogoś obrażał"

Był nim Robert Kiełczewski - dyrektor firmy Green Star, wytwórni wydającej muzykę disco polo, należącej do... Cezarego Kuleszy. - "Sponsorzy? (...) Robią dramę czy dalej budują wizerunek krystalicznie czystych kosztem piłki? Typowa g***oburza... i patrzą, aby maxa wyciągnąć, jak zwykle bazarowe hieny", "Ściekowe media nakręcają i mocno nagłaśniają temat afery Stasiakowej, atakując tym samym Kuleszę" - wypisywał między innymi.

W końcu Kiełczewski dostał szansę, aby wytłumaczyć się z hejterskich wpisów. Jak twierdzi, nic złego nie zrobił. - Mam prawo skomentować, to moje prywatne konto na Twitterze, mamy inne konto firmowe. Na moim profilu jest zaznaczone, że to są prywatne opinie, nie piszę o muzyce, nie zamieszczam teledysków. Zamieszczam wpisy tylko o sporcie, nie o polityce. Pisałem bardzo ogólnikowo, to moje prywatne opinie, wszystko piszę z uśmiechem. Nie czuję, bym kogoś obrażał, nie pisałem, że ten pan jest taki, a ta firma taka. Niektóre wpisy były emocjonalne, ale nie było w nich wulgaryzmów - podkreśla w rozmowie z Onetem.

Kiełczewski zaczął mówić o "bazarowych hienach". "Może to było przesadzone"

Dyrektor nie zamierzał również wycofać się z wygłaszanych tez. - Tak, moim zdaniem to g***burza, zawsze byłem przeciwko korupcji, źle się stało, że ten pan (Mirosław Stasiak - przyp. red.) poleciał na mecz, ale ta reakcja na to wydarzenie jest przesadą - stwierdził.

Sporo kontrowersji wywołało określenie "hiena bazarowa", użyte w kontekście sponsorów kadry. Kiełczewski nie omieszkał wytłumaczyć, o co mu chodziło. - Hiena bazarowa to potoczne określenie osoby, która na bazarze za wszelką cenę chce coś sprzedać - wyjaśnił. - Wydaje mi się, że nikogo nie obraziłem, choć może to było przesadzone określenie, ale gdy jest się na jednym statku, to trzeba być razem. To są zresztą moje prywatne opinie - ciągnął.

Nawet po wykryciu, że to Kiełczewski kryje się pod pseudonimem "RobertTask" obraźliwe tweety nie zostały usunięte. Mężczyzna zadeklarował, że na wyraźną prośbę może je skasować. - Jeśli ktoś poczuje się obrażony i poprosi, bym go usunął, to mogę tak zrobić. Po prostu odczuwałem, że to została rozpętana nagonka. Oczywiście to był wielki błąd, że ten pan (Mirosław Stasiak – przyp. red.) poleciał do Mołdawii, a nie powinien. Ale zrobiono z tego wydarzenie na skalę europejską - podsumował.