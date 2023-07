W reprezentacji Polski grał z gwiazdami. Dziś 35-latek jest spawaczem w USA. "Zaszczyt"

Andrew Konopelsky to niezwykle ciekawa postać na kartach historii reprezentacji Polski. Piłkarz urodził się w amerykańskiej Filadelfii, jednak Polakiem był jego ojciec, który pochodził z Leska w województwie warmińsko-mazurskim. Właśnie dzięki tym korzeniom Konopelsky dostał szansę gry na mistrzostwach Europy.

Grał w akademickich drużynach w USA, dostał powołanie do kadry. Niezwykła historia Andrew Konopelsky'ego

Andrew Konopelsky urodził się w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych i przez większość kariery właśnie tam występował jako pomocnik, grając w takich zespołach jak uniwersytecki Northeastern Huskies czy Vereinigung Erzgebirge.

Dzięki polskim korzeniom został jednak dostrzeżony i w 2006 roku powołano go do reprezentacji Polski do lat 19 na mistrzostwa Europy, które odbywały się właśnie w naszym kraju. Jak wspomina w rozmowie z Filipem Zielińskim z "Przeglądu Sportowego", bardzo pomógł mu wyjazd na testy do Wisły Kraków. - Mój pierwszy pobyt w Polsce miał miejsce, gdy miałem około 14 lat i pojechałem na obóz treningowy do Wisły Kraków. Miałem szczęście, grałem dobrze i myślę, że zrobiłem dobre wrażenie na kilku osobach, które być może pomogły mi dostać powołanie do reprezentacji - przyznaje 35-latek.

Występował z Tytoniem i Janczykiem, dziś jest spawaczem. "Zmieniłem swoje nastawienie"

- Gra w drużynie narodowej była dla mnie ogromnym zaszczytem! Do dziś mam chwile, kiedy myślę, jakie mam szczęście, że doświadczyłem tego wszystkiego. Zawsze marzyłem o profesjonalnej grze w piłkę nożną, a gra w drużynie narodowej, nawet tej młodzieżowej, była tego zwieńczeniem - opowiada dalej. Na tych mistrzostwach do grupy trafiliśmy z Belgią, Austrią oraz Czechami i zajęliśmy w niej trzecie miejsce z trzema punktami na koncie. Konopelsky wystąpił we wszystkich spotkaniach, raz zaczynając w pierwszym składzie i dwa razy wchodząc z ławki.

Po turnieju został na jakiś czas w naszym kraju, gdzie zaliczył epizod w rezerwach ŁKS-u Łódź i Odry Opole. Później grał w Stanach... i na Cyprze Północnym, gdzie reprezentował barwy Turk Ocagi Limasol. - Zrezygnowałem z pomysłu profesjonalnej gry, ale po jakimś roku stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz. Spotkałem się z agentem pracującym w USA, który miał kontakty w Turcji. Dzięki niemu udało się załatwić mi klub na Cyprze Północnym - powiedział. Przyznał również, że poziom piłkarski stał tam na bardzo słabym poziomie, jednak bardzo zależało mu na grze w innym europejskim kraju.

W 2017 roku Andrew Konopelsky na dobre skończył z grą w piłkę i podjął się innego zajęcia. - Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie utrzymam się z grania w piłkę, zmieniłem nastawienie i poświęciłem się innemu zawodowi. Aktualnie pracuję przy spawaniu w firmie zajmującej się budową mostów. Ostatnio znajduję więcej czasu na piłkę i dalej gram amatorsko. - wyznał.