Stasiak przerywa milczenie po skandalu. Ujawnia, dlaczego poleciał do Mołdawii

Reprezentacja Polski skompromitowała się w Kiszyniowie, przegrywając z Mołdawią 2:3, co wywołało wielkie kontrowersje. Kiedy emocje opadły, wypłynęły nowe afery, tym razem związane z PZPN-em. Ujawniono, że na pokładzie samolotu, którym drużyna poleciała na mecz, był obecny Mirosław Stasiak - człowiek skazany za korupcję i zdyskwalifikowany przez PZPN. Związek stwierdził, że działacz był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów biznesowych. Nie ujawniono jednak, o której firmie mowa, co wywołało oburzenie m.in. Rafał Brzoski, szefa InPostu, który nazwał sugestie PZPN-u "skandalicznym nadużyciem" i zagroził zerwaniem współpracy. Na taki ruch ostatecznie zdecydowało się przedsiębiorstwo Tarczyński. Później odpowiedzialność na siebie wzięła firma Inszury.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Mirosław Stasiak przemówił po aferze z lotem do Mołdawii

Teraz głos w sprawie zabrał główny sprawca zamieszania, Mirosław Stasiak. Były działacz przeprosił i przyznał, że nie powinien był podróżować razem z drużyną Fernando Santosa. - Bardzo żałuję, że wsiadłem do tego samolotu i poleciałem do Mołdawii na mecz. Przepraszam wszystkich kibiców naszej reprezentacji za tę sytuację oraz to, co działo się w ostatnich dniach - podkreślił Stasiak w wywiadzie dla "Faktu".

Lekarz kadry kontruje zarzuty Krychowiaka. Nagle załamał mu się głos. "Niedorzeczne"

To jednak nie koniec. Przyznał, że nigdy wcześniej nie latał z reprezentacją, co sugerowały niektóre media. Potwierdził też, że faktycznie otrzymał zaproszenie od firmy Inszury.pl. - Wcześniej nie latałem z drużyną narodową. Zaprosiła mnie firma Inszury i może nie powinienem był lecieć, ale miałem tam w Mołdawii biznesy do załatwienia na miejscu i to mnie ostatecznie przekonało do tej podróży - zakończył.

STS wydało specjalne oświadczenie ws. Stasiaka

Kontrowersje wywołał też fakt, że Stasiak już wcześniej był zapraszany na mecze kadry, mimo zawieszenia od PZPN-u. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl podał w niedzielę, że były działacz otrzymał taką możliwość od bukmachera STS. W marcu 2022 roku dostał zaproszenie do loży VIP na mecz barażowy ze Szwecją. Na te doniesienia bardzo szybko zareagował STS, który wysłał naszej redakcji oświadczenie.

"Potwierdzamy, że M. Stasiak był dwukrotnie zaproszony na mecze kadry - ostatni raz półtora roku temu" - napisano. "Należy pamiętać, że obie sytuacje się istotnie różnią. W przypadku meczu w Mołdawii p. Stasiak towarzyszył oficjalnej delegacji reprezentacji, sztabowi szkoleniowemu oraz działaczom, a także poruszał się po stadionie z akredytacją. W przypadku zaproszenia przez naszą firmę, brał udział w kameralnym evencie wyłącznie dla wąskiej grupy klientów, polegającym na wspólnym oglądaniu wydarzenia z trybun" - czytamy. Całość oświadczenia można przeczytać TUTAJ.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Żenujące sceny w samolocie kadry. Główny bohater wydał oświadczenie. Idzie na wojnę z dziennikarzami

To nie jedyne kontrowersje z udziałem kadry w ostatnich dniach. Okazało się też, że Grzegorz Krychowiak pozostaje w konflikcie z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim, a cała sprawa finał znajdzie w sądzie. - To nie ja oszukałem, a sam zostałem oszukany. Te wszystkie zarzuty są niedorzeczne, wyrządziły mnie i mojej rodzinie dużą szkodę - mówił Jaroszewski w rozmowie z mediami. Lekarz przedstawił swój punkt widzenia w sporze z piłkarzem, o czym więcej przeczytacie TUTAJ.