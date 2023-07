Wielka inwestycja PZPN-u. Gigantyczny projekt o wartości 400 mln złotych

Napisać, że Polski Związek Piłki Nożnej nie ma ostatnio najlepszej passy, to nic nie napisać. Z jednej strony kompromitująca porażka reprezentacji z Mołdawią 2:3, a z drugiej kulisy wylotu na tenże mecz do Kiszyniowa. Okazało się, że w samolocie znalazł się skazany za korupcję Mirosław Stasiak. Gdy cała sprawa wyszła na jaw, to nikt nie chciał przyznać, skąd miał bilet. Wreszcie firma Inszury przyznała, że skorumpowany działacz był jednym z odbiorców wydarzenia korzystających z wyjazdowej puli pakietów, jako osoba towarzysząca.

Chociaż związek zaliczył w ostatnim czasie sporo wizerunkowych wtop, to nie brakuje pozytywnych działań, o których mówi się trochę mniej. Jednym z nich jest plan wybudowania ośrodka przeznaczonego dla reprezentacji Polski. W lutym pojawiły się informacje, że miałby on powstać w Otwocku.

Teraz najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. - Wpadki wizerunkowe absolutnie przesłoniły rzeczy dobre podczas tej kadencji. Słyszę, że jest coraz bliżej zatwierdzenia gigantycznego projektu. PZPN ma finansowanie w wysokości ok. 400 mln zł na zbudowanie ośrodka treningowego federacji - poinformował.

- Centrum ma mieć 11 boisk, pełnowymiarowe boisko w hali, hotel na 250 osób, całe zaplecze fizjoterapeutyczne i konferencyjne, gdzie ma funkcjonować też Szkoła Trenerów. Ośrodek ma powstać w Otwocku. Siedziba PZPN dalej będzie w Warszawie - zdradził Włodarczyk.

Ośrodki treningowe federacji to nic nowego w świecie futbole. Najsłynniejsza tego typu baza należy najpewniej do reprezentacji Francji, która nazywana jest potocznie "Clairefontaine" z racji wybudowania jej w Clairefontaine-en-Yvelines.