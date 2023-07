Jest reakcja na skandal w PZPN. "Jesteśmy głęboko rozczarowani"

W samolocie reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią (2:3) w Kiszyniowie znalazł się Mirosław Stasiak, były działacz piłkarski, uwikłany w proceder ustawiania meczów, a potem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Gdy zostało to upublicznione, PZPN wydał oświadczenie. "Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów biznesowych (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich)" - przekazano.

Sponsorzy reprezentacji Polski reagują na oświadczenie PZPN. Bukmacher STS wydał komunikat

Do komunikatu federacji odniósł się Rafał Brzoska, właściciel InPostu. Zażądał on, aby wskazać, który sponsor zaprosił Stasiaka, zagroził także zerwaniem współpracy z drużyną narodową. Później pojawiło się stanowisko Orlenu, który zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek z zaproszeniem na pokład samolotu byłego działacza.

Teraz do sprawy odniósł się kolejny sponsor kadry, firma bukmacherska STS. "Pierwszy raz w naszej historii oraz blisko 10-letniej współpracy z PZPN zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której swoimi błędami Związek obarcza sponsorów Reprezentacji Polski. Jesteśmy głęboko rozczarowani próbą przerzucenia na partnerów Związku odpowiedzialności za obecność w oficjalnej delegacji PZPN na meczu Mołdawia - Polska osoby skazanej za korupcję w polskiej piłce. Zarówno jej obecność wśród gości PZPN, jak i sposób zarządzania sytuacją z tym związaną, są nie do zaakceptowania i uderzają w dobre imię sponsorów. Oczekujemy wyjaśnienia tej sprawy przez PZPN i większej transparentności w kolejnych działaniach" - czytamy we fragmencie pisma podpisanego przez Mateusza Juroszka, prezesa STS.

Burza wokół PZPN. To Cezary Kulesza zaprosił Mirosława Stasiaka?

Informacjom zawartym w komunikacie PZPN przeczą ustalenia "Przeglądu Sportowego". Wynika z nich, że to prezes Cezary Kulesza zaprosił na pokład Stasiaka, co dziennikarze potwierdzili w trzech niezależnych źródłach. Skazany za korupcję działacz jest znajomym Tomasza Hajty i to przez niego kontaktował się z szefem federacji. W zamian za odkupienie dawnych win miał obiecać wpłatę dużych pieniędzy na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży.