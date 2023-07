Tomaszewski grzmi po żenujących słowach kadrowicza. "On już został ukarany"

Krystian Bielik niedługo po przegranym meczu z Mołdawią (2:3) wdał się w dyskusję z jednym z internautów i niewybredny sposób go zaatakował. "Zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie" - napisał. Później przepraszał za swoje zachowanie. "Jest mi wstyd, nigdy nie powinno się to wydarzyć. Jako reprezentantowi Polski nie wypada mi pisać w taki sposób" - przyznał.

Jan Tomaszewski skomentował zajście z udziałem Krystiana Bielika. "Mam nadzieję, że PZPN to wyjaśni"

Do sprawy wrócił teraz Jan Tomaszewski, który ocenił, że federacja powinna zareagować na zachowanie piłkarza. - PZPN powinien zająć stanowisko w tej sprawie. Selekcjoner Anglików (Glenn Hoddle w 1999 r. - red.) wypowiedział się o niepełnosprawnych i został zdymisjonowany. A u nas? - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Były bramkarz podkreślił, że takie zachowanie nie przystoi reprezentantowi kraju. - Zawodnik musi liczyć się z tym, że jest pod presją. W ułamku sekundy musi rozwiązać skomplikowane zagadki na boisku. Jeśli reprezentant Polski wypowiada się w taki sposób, nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Mam nadzieję, że PZPN to wyjaśni - dodał.

PZPN tłumaczy się ze skandalu w Mołdawii. Jest oficjalne oświadczenie

Wcześniej zachowanie Bielika skomentował także Jacek Bąk. Według niego ten incydent będzie ciągnął się za piłkarzem. - Bielik zapomniał, że reprezentuje Polskę. Ale nie ma co mówić o jakichś sankcjach, bo on już został ukarany. A w zasadzie sam się ukarał. Zostanie mu to zapamiętane na zawsze - powiedział. Zaznaczył, że "nie należy go skreślać, ale on sam chyba powinien pomyśleć o wizycie na kozetce u specjalisty od kontroli emocji".

Pech Krystiana Bielika. Przez kontuzję opuści obóz przygotowawczy

Niedawno wyjaśniła się sytuacja klubowa Bielika, który został wykupiony przez Birmingham City z Derby County. Jednak ostatnio pojawił się problem, a to dlatego, że 25-latek doznał kontuzji i nie będzie dostępny nawet przez trzy tygodnie. Z tego powodu nie pojedzie na obóz przygotowawczy.