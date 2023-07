Brzęczek bezlitośnie podsumował reprezentanta Polski. "Chciałby być liderem, ale..."

Kibice wierzyli, że przyjście Fernando Santosa odmieni reprezentację Polski i ta zacznie grać na światowym poziomie. Tak się nie stało, o czym dobitnie świadczy klęska z Mołdawią. Biało-czerwoni schodzili na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem, ale w drugiej połowie stracili aż trzy gole i przegrali 2:3. Po meczu krytykowano głównie Roberta Lewandowskiego, który zamiast motywować kolegów do walki, milczał na boisku. Wiele osób domagało się, by oddał opaskę kapitańską.

Brzęczek uderzył w Bednarka. "Ta rola jest dla niego za duża"

Eksperci zastanawiają się, kto mógłby przejąć rolę lidera w kadrze, a w gronie kandydatów wymienia się m.in. Jana Bednarka. Tylko że przeciwnikiem takiego wyboru jest Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner reprezentacji Polski wprost przyznał, że obrońca nie dorósł jeszcze do roli przywódcy. Zdarzają mu się wpadki, które nie przystoją kapitanowi.

- Chciałby być liderem, ale na ten moment jeszcze nie do końca odpowiednio dobiera słowa. Ale przede wszystkim lider musi na boisku popełniać jak najmniej błędów. On ostatnio tych błędów popełniał sporo i przez to ta rola dla niego jest obecnie za duża - przyznał Brzęczek w programie "Odliczanie do Euro" na antenie TVP Sport.

Mówiąc o "nieodpowiednim dobieraniu słów", trener miał na myśli wypowiedź Bednarka po meczu z Mołdawią. Obrońca jako pierwszy wyszedł do kamer, ale to, co powiedział, wywołało oburzenie. Stwierdził, że drużyna przegrała, ponieważ myślami była już na wakacjach. Wówczas skrytykował go nawet Ryszard Komornicki. - Jak słyszę, co wygaduje Bednarek… Zresztą jak on grał! Przecież to nawet nie był poziom piątej ligi angielskiej! - grzmiał.

Choć Brzęczek odrzucił kandydaturę Bednarka, to wskazał innego piłkarza, który mógłby przejąć rolę lidera w kadrze. Jego wybór zaskakuje. - Jakub Kamiński to chłopak bardzo ambitny, który ma poukładane w głowie i ma osobowość. To zawodnik, który na razie nie rzuca się w oczy, ale ma pewność siebie - nie arogancję - by prowadzić drużynę - podsumował.

Brzęczek wieszczy kryzys kadry. Mówi o zmianie trenera

W ostatnich tygodniach Brzęczek bardzo często zabiera głos w sprawie reprezentacji. W jednym z wywiadów dla Polsatu Sport opowiedział o kryzysie w kadrze i wprost przyznał, że w przyszłości powinno dojść do zmiany selekcjonera - najlepiej gdyby legitymował się polskim paszportem. - Ogólnie uważam, że najgorszą rzeczą jest uleganie opinii publicznej i podejmowanie ruchów, które ją zadowolą. Uważam, że selekcjonerem naszej reprezentacji powinien być Polak. Oczywiście, teraz kibicuję i trzymam kciuki za selekcjonera Fernando Santosa. Natomiast ciągle odbijamy się od ściany do ściany - przekazał.

Inne zdanie w tej sprawie ma jednak Cezary Kulesza, który nie zdecydował się na zwolnienie Santosa. Dał mu jeszcze czas na wykazanie się i pomoc w awansie na Euro 2024.